El furor global por las aventuras medievales y los enfrentamientos de espada y escudo parece no tener techo en el streaming, impulsado fuertemente por el estreno de la tercera temporada de La casa del dragón. Sin embargo, el universo de la ficción épica no empieza ni termina en las adaptaciones literarias de George R. R. Martin.

Quienes busquen un despliegue de batallas al nivel de Braveheart o intrigas políticas complejas encuentran en Netflix la propuesta ideal a través de una aclamada producción que se convirtió en un fenómeno de audiencias millonarias tras su paso por el canal TNT.

La serie en cuestión es Vikingos, un drama histórico concebido por el showrunner Michael Hirst (responsable de otros éxitos de época como Los Tudor) que logró forjar su propia identidad y se destaca especialmente por anteponer los hechos de la realidad a los elementos puramente fantásticos.

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De leyenda nórdica a un fenómeno con 46 galardones en el bolsillo

Con seis temporadas completas y un esperado spin-off que también forma parte del catálogo de la plataforma, Vikingos cosechó un éxito rotundo tanto en la crítica como en el público, acumulando 46 premios ganados y 133 nominaciones en la base de datos IMDB. La trama central sigue de cerca las andanzas de Ragnar Lodbrok, interpretado por el actor y modelo Travis Fimmel, quien encarna a uno de los héroes nórdicos más legendarios e icónicos de la Alta Edad Media escandinava.

A lo largo de sus capítulos (cuyo rodaje principal se llevó a cabo en los paisajes de Irlanda), el guion se nutre de diversos escritos históricos datados en los siglos XII y XIII para retratar las hazañas del jefe vikingo, su tripulación, su entorno familiar y el destino de sus descendientes.

Con seis temporadas completas, Vikingos cosechó un éxito rotundo en el público, acumulando 46 premios ganados y 133 nominaciones en la base de datos IMDB

El punto de partida de este viaje inmersivo queda fijado con el inicio formal de la época vikinga, marcada por la sangrienta e histórica incursión en Lindisfarne en el año 793, tejiendo desde allí una red donde el romance, la brutalidad de las invasiones y el autodescubrimiento se cruzan constantemente.

Rigor histórico y valor didáctico frente al espejo de Westeros

Si bien el público asocia de inmediato esta producción a Game of Thrones por la presencia de bandos fuertemente enfrentados, traiciones intrafamiliares y batallas campales masivas, la crítica especializada supo destacar la distancia entre ambas narrativas.

Críticos como Tim Goodman de The Hollywood Reporter señalaron en su momento que, aunque la producción tiene en claro que no busca replicar la fórmula exacta de Poniente, eleva de manera constante su valor de entretenimiento y el nivel de interés del espectador a medida que avanza la historia.

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Al basarse de manera directa en acontecimientos reales y crónicas medievales en lugar de recurrir a dragones o magia, la obra de Michael Hirst cumple con una de las demandas más exigentes de la televisión contemporánea. Vikingos se posiciona como una ficción perfecta que, además de ofrecer batallas feroces y tramas emocionantes ideales para maratonear, cumple un rol didáctico y educativo de alto impacto visual para los apasionados de la historia antigua.

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