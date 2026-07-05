Todo lo que tenés que saber antes del esperado estreno de la nueva versión de "La familia Ingalls" en Netflix

La cuenta regresiva para el regreso de uno de los clásicos más grandes de la historia de la televisión está llegando a su fin. Tras 42 años de su conclusión definitiva, la entrañable historia rural de La casa de la pradera (popularmente conocida en Hispanoamérica como La familia Ingalls) desembarca esta semana en Netflix con una reinterpretación moderna y ambiciosa.

El proyecto, desarrollado por la showrunner Rebecca Sonnenshine junto a CBS Studios y Anonymous Content, busca capturar la esencia de las novelas semiautobiográficas de Laura Ingalls Wilder para presentárselas a una nueva generación de espectadores, manteniendo el espíritu de esperanza pero adaptando su narrativa a los tiempos actuales.

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Fecha de estreno, capítulos y el eje central de la trama

La primera temporada de la serie llegará formalmente al catálogo global de Netflix este jueves 9 de julio de 2026, fecha en la que estarán disponibles sus ocho episodios en simultáneo para poder maratonear.

En cuanto al argumento, la trama estará inspirada de forma directa en el tercer libro de la saga literaria de Wilder. La historia arrancará cuando los Ingalls abandonan definitivamente los grandes bosques de Wisconsin para emprender un viaje épico hacia el oeste, buscando establecerse a las afueras de la creciente comunidad de Independence, en Kansas, donde deberán levantar su casa desde cero y enfrentar las adversidades climáticas, las enfermedades, los incendios y la naturaleza salvaje de la pradera.

Tras 42 años de su conclusión definitiva, la entrañable historia rural de La casa de la pradera desembarcará el jueves 9 de julio a Netflix

Para llevar adelante este relato, la producción apostó por un elenco completamente renovado para personificar a los emblemáticos miembros de la comunidad rural. Alice Halsey tomará el enorme desafío y el relevo de Melissa Gilbert como la nueva e independiente Laura Ingalls, acompañada por Luke Bracey en la piel de Charles "Pa" Ingalls y Crosby Fitzgerald como Caroline "Ma" Ingalls.

El núcleo central se completa con Skywalker Hughes interpretando a la obediente hermana mayor, Mary. Además, el reparto contará con Warren Christie como el veterano John Edwards, Jocko Sims como el doctor George Tann (médico pionero de la vida real) y Maclean Fish interpretando a Adam Scott.

El mayor cambio respecto a la serie clásica de los años 70

A diferencia de la recordada producción protagonizada por Michael Landon entre 1974 y 1983, el aspecto más innovador de esta versión radica en la decisión de ampliar la historia más allá de la perspectiva exclusiva de los colonos. Aunque la familia Ingalls continúa siendo el corazón, la serie explorará en paralelo la experiencia de la comunidad osage que habitaba esas tierras ancestrales mucho antes de la llegada de los inmigrantes europeos.

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Para ello se introdujo a una familia osage creada especialmente para esta adaptación, conformada por William Mitchell (Meegwun Fairbrother), su esposa White Sun (Alyssa Wapanatâhk) y su hija Good Eagle (Wren Zhawenim Gotts).

Bajo la premisa de que para narrar la historia de la frontera es fundamental "contar ambos lados", la trama abordará de manera profunda las tensiones entre los sueños de prosperidad de los colonos y las dolorosas consecuencias del desplazamiento y los tratados territoriales sobre las comunidades indígenas.

Para garantizar la fidelidad cultural, Netflix trabajó codo a codo con consultores, artesanos y académicos de la Nación Osage en las áreas de vestuario y diseño de producción, logrando que más de mil objetos utilizados en los sets de grabación fueran confeccionados de forma auténtica.

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