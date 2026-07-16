Netflix estrenará este 17 de julio la miniserie El mapa de los anhelos, una producción española basada en la novela homónima de la escritora Alice Kellen, publicada por Editorial Planeta. La ficción romántica llega con seis episodios y está protagonizada por Alícia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós, quienes encabezan un elenco que adapta una de las obras más exitosas de la autora.

La serie narra la historia de Greta, una joven que durante toda su vida creyó que había nacido con un único propósito, salvar a su hermana Lucy, quien padece leucemia, gracias a la compatibilidad de sus células madre. Sin embargo, la muerte de Lucy cambia por completo el rumbo de su vida y la obliga a iniciar un proceso de reconstrucción personal.

Netflix presentó el tráiler de El mapa de los anhelos, la miniserie basada en el éxito de Alice Kellen

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Con esta producción, Netflix vuelve a apostar por las adaptaciones literarias españolas, un género que en los últimos años sumó varios éxitos dentro del catálogo de la plataforma.

De qué trata "El mapa de los anhelos" y quiénes integran el elenco

Según la sinopsis oficial de Netflix, Greta está convencida de que toda su existencia estuvo orientada a salvar la vida de su hermana Lucy mediante un trasplante de células madre. La inesperada muerte de Lucy la deja sumida en un profundo vacío y sin un rumbo claro para continuar.

Antes de partir, Lucy prepara "El mapa de los anhelos", una serie de desafíos y experiencias que impulsan a Greta a enfrentarse a su dolor, descubrir quién es realmente y empezar una nueva etapa.

Alícia Falcó interpreta a Greta y Georgina Amorós a Lucy en "El mapa de los anhelos".

En ese camino aparece Will, un joven misterioso que también carga con heridas del pasado. La relación entre ambos se convierte en uno de los ejes principales del relato y plantea la pregunta que atraviesa toda la historia: "¿Podemos amar a alguien sin amarnos a nosotros mismos?"

La protagonista Greta es interpretada por Alícia Falcó, mientras que Pablo Álvarez da vida a Will y Georgina Amorós encarna a Lucy.

El reparto también incluye a Laia Marull, Mario de la Rosa, Ramón Barea, Berner Maynés, Aleida Torrent Casellas, Pau Poch, Alexandra Pino, Nathan Radley Ramos, Sergi Sala, Herminio Avilés y Lluc Miravete, entre otros.

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El adelanto difundido por Netflix muestra que la protagonista recibe el mapa como un último regalo de su hermana y emprende un viaje emocional que la llevará a desafiar sus propios límites mientras intenta reconstruir su identidad.

Cuándo se estrena la miniserie en Netflix y cómo fue realizada

El mapa de los anhelos estará disponible en Netflix desde el 17 de julio de 2026. La producción consta de seis episodios, cada uno con una duración aproximada de 45 minutos.

La adaptación fue escrita por Isa Sánchez, quien también trabajó en El jardinero y Ni una más. La dirección estuvo a cargo de Laura M. Campos y Gemma Ferraté.

"El mapa de los anhelos" sigue el duelo de Greta y su encuentro romántico con Will, interpretado por Pablo Álvarez.

La serie fue producida por Brutal Media, compañía perteneciente al grupo BBC Studios, con Arlette Peyret y Raimon Masllorens como productores ejecutivos.

Brutal Media cuenta con una amplia trayectoria en ficción y documentales. Entre sus producciones figuran Asalto al Banco Central, Bienvenidos a Edén, El Club de los Lectores Criminales, Las del hockey, además de documentales como Las cintas de Rosa Peral, El caso Wanninkhof-Carabantes, The End of the Storm y This is Football.

Con motivo del estreno, la escritora Alice Kellen celebró la llegada de su novela a la pantalla y expresó: “El mapa de los anhelos cobrará vida en la pantalla, y me hace muy feliz adentrarme en este emocionante viaje que comenzó, paso a paso, con el cariño de las lectoras y lectores. Ojalá les ilusione tanto como a mí”.

rv / ds