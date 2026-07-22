Confirmaron la fecha de estreno de “Snoop”, la esperada película biográfica sobre Snoop Dogg

El universo de las biopics musicales suma un nuevo proyecto de alto perfil. Universal Pictures confirmó oficialmente la fecha de lanzamiento para “Snoop”, la película biográfica autorizada que repasará la vida y la influyente carrera del legendario rapero californiano Snoop Dogg. La cinta llegará a las salas de cine el 6 de agosto de 2027, fecha en la que competirá en la taquilla global con producciones de gran escala como The Bluey Movie y el nuevo filme de acción de Jason Statham.

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El anuncio de la fecha de estreno marca un hito importante para el proyecto, que se convertirá en el primer largometraje desarrollado bajo el acuerdo estratégico entre Universal Pictures y Death Row Pictures, la compañía de contenidos y producción que encabeza el propio artista.

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Un protagonista elegido y el respaldo del propio Snoop Dogg

Para ponerse en la piel del icónico músico, la producción eligió al joven actor estadounidense Jonathan Daviss, ampliamente conocido por su papel de Pope Heyward en la exitosa serie juvenil Outer Banks. Tras hacerse pública la noticia del casting, el propio Snoop Dogg celebró la elección en sus redes sociales publicando imágenes junto al actor acompañadas por el mensaje: "¡Vamos, sobrino! ¡Es hora!".

“Snoop”, la película biográfica autorizada que repasará la vida y la influyente carrera del legendario rapero californiano Snoop Dogg, llegará a las salas de cine el 6 de agosto de 2027

La dirección del filme estará en manos de Craig Brewer, cineasta con trayectoria en producciones vinculadas al mundo de la música como Hustle & Flow. En tanto, la producción general estará a cargo de un peso pesado de la industria: Brian Grazer, célebre por su trabajo en 8 Mile, la aclamada biopic sobre Eminem, quien compartirá el rol de productor junto a Snoop Dogg y Sara Ramaker, presidenta de Death Row Pictures.

Grandes éxitos y el misterio sobre la trama

Aunque los detalles específicos sobre la trama se mantienen bajo reserva, Universal califica el proyecto como la biografía definitiva del artista, empresario y referente fundamental en la historia del hip-hop. Todavía no se ha revelado si el guion abarcará toda su vida o si se enfocará en un período particular, como su irrupción internacional en 1992 tras colaborar con Dr. Dre en el tema "Deep Cover" y el histórico álbum The Chronic.

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Lo que sí está garantizado es una potente banda sonora que incluirá varios de los mayores himnos de su catálogo, entre los que destacan clásicos atemporales como Drop It Like It's Hot, Gin and Juice, What's My Name? y Nuthin' but a 'G' Thang. La película buscará plasmar no solo su faceta musical, sino también su evolución hacia el rol de actor, presentador, DJ y figura global del entretenimiento.

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