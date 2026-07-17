Las mejores películas y series para ver este fin de semana: Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, Apple TV y Filmin

El mercado del entretenimiento digital experimenta una renovación masiva en sus catálogos con la llegada del tercer fin de semana de julio. Las plataformas más influyentes del sector despliegan sus principales apuestas para capturar la atención de millones de suscriptores que buscan opciones de consumo en el hogar.

Las firmas Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Movistar y Filmin implementaron una fuerte reestructuración de su oferta con títulos de alto perfil técnico. Los lanzamientos de esta semana apuntan a balancear géneros que van desde la ciencia ficción dura hasta el drama biográfico.

Mejores películas para este fin de semana

1) The Surfer

Dentro de las novedades de Prime Video tenemos The Surfer, una película dirigida por Lorcan Finnegan que cuenta con Nicolas Cage al frente del elenco. La trama de la cinta sigue a un hombre que regresa a su ciudad natal junto a la playa de Australia.

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Dentro de las novedades de Prime Video tenemos The Surfe

2) Heartstopper

Netflix trae el cierre de la exitosa serie romántica Heartstopper, basada en la obra de Alice Oseman que protagonizan Kit Connor y Joe Locke. "Nick y Charlie están enamorados, pero se enfrentan a nuevos desafíos: Nick se prepara para irse a la universidad y Charlie asume nuevas responsabilidades en la escuela", comparte su sinopsis.

3) No te preocupes, querida

En el apartado de films, HBO Max trae No te preocupes, querida el thriller psicológico dirigido por Olivia Wilde que protagonizan Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine y la propia Wilde.

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4) Hasta el final

Hasta el Final, una película, de Netflix trata sobre una madre dispuesta a hacer cuanto sea necesario por encontrar un donante y salvar cueste lo cueste la vida de su hijo pequeño enfermo.

5) El drama

El drama es una producción estrenada en 2026 y lanzada a la plataforma de Prime Video. Una pareja, en los días previos a su boda, se enfrenta a una crisis cuando unas inesperadas revelaciones desbaratan lo que uno de ellos creía saber sobre el otro.

Las mejores series para este fin de semana

1) Tip Toe

Llegamos a los estrenos de HBO Max con Tip Toe, la nueva serie escrita por el ahora nuevamente ex showrunner de Doctor Who Russell T. Davies que cuenta con David Morrissey y Alan Cumming al frente del elenco.

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2) En el mapa de los anhelos

En el terreno las series, la plataforma de Netflix encontramos El mapa de los anhelos, un drama dirigido por Laura M. Campos y Gemma Ferraté que protagonizan Alícia Falcó, Pablo Álvarez, Georgina Amorós y Laia Marull, entre otros.

3) Cómplices hasta el final

Prime Video lanzó a su plataforma Cómplices hasta el final, una comedia de acción creada por Tessa Coates que protagonizan Octavia Spencer, Hannag Waddingham, Bill Nighy y Ed Skrein, entre otros.

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4) Oliver y Benji

No cabe duda que una de las producciones más destacadas en las novedades de Disney+ es Oliver y Benji (Captain Tsubasa), la serie de anime basada en el aclamado manga de Yoichi Takahashi que fue todo un fenómeno en España durante los años 90.

5) Mi otro yo, temporada 3

La tercer entrega de Mi otro yo se centra en sus nuevas etapas personales, mientras confrontan traumas familiares, dilemas y relaciones sentimentales en el pueblo costero de Ayvalık. Esta producción de Netflix cuenta con ocho episodios.