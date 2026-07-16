La llegada de La Odisea al cine de la mano de Christopher Nolan reavivó el interés por una de las epopeyas más famosas de la historia. Mientras avanza la expectativa por la película protagonizada por Matt Damon como Odiseo, vuelve una pregunta que acompaña a la obra desde hace siglos: ¿la historia está basada en hechos reales o pertenece por completo al terreno de la mitología griega?

La respuesta de los especialistas no es definitiva. No existen pruebas de que Odiseo haya existido realmente ni de que haya realizado el extenso viaje de regreso desde Troya hasta Ítaca. Sin embargo, diversas investigaciones sostienen que detrás del relato podrían esconderse acontecimientos históricos, escenarios reales y recuerdos transmitidos durante generaciones.

La obra atribuida a Homero nació dentro de la tradición oral y generalmente es considerada una leyenda más que un hecho documentado. Incluso la existencia del propio Homero continúa siendo objeto de debate entre historiadores y filólogos, que discuten si fue un único autor o el resultado de una tradición colectiva de narradores.

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Aun así, muchos investigadores coinciden en que los grandes mitos suelen construirse sobre una base histórica. En el caso de La Odisea, la ficción habría incorporado lugares reales, conflictos bélicos documentados y experiencias de navegación por el Mediterráneo, mientras que los elementos sobrenaturales terminaron dando forma al relato épico que llegó hasta la actualidad.

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¿Existieron Troya y la Guerra de Troya?

Uno de los aspectos que más interés despierta es la existencia de Troya, la ciudad desde donde comienza el viaje de Odiseo tras el final de la guerra narrada en La Ilíada. Durante mucho tiempo se creyó que ese lugar pertenecía únicamente a la mitología, hasta que en 1870 el empresario y arqueólogo Heinrich Schliemann excavó el sitio arqueológico de Hisarlik, en la actual Turquía.

Las excavaciones revelaron que en ese lugar existieron sucesivas ciudades construidas durante aproximadamente 4.000 años. El hallazgo confirmó que Troya fue un asentamiento real, aunque eso no implica automáticamente que la guerra narrada por Homero ocurriera exactamente como aparece en la epopeya.

Las investigaciones posteriores encontraron puntas de flecha, restos de incendios, cuerpos sin sepultura y evidencias de destrucción correspondientes aproximadamente al siglo XIII antes de Cristo. Para numerosos arqueólogos, esos descubrimientos demuestran que el lugar sufrió uno o varios conflictos armados de gran magnitud.

A ese panorama se suman antiguos documentos del Imperio hitita que mencionan enfrentamientos contra una ciudad llamada Wilusa, nombre que muchos especialistas identifican con Troya. En esos textos también aparece el reino de Ahhiyawa, que algunos historiadores consideran una referencia a la antigua Grecia.

Los estudios históricos sostienen que algunos escenarios y acontecimientos de "La Odisea" pudieron inspirarse en hechos reales.

Los registros describen que el gobernante de Wilusa, llamado Aleksandu, pidió ayuda militar frente al avance de Ahhiyawa. La similitud entre ese nombre y Alexandros, otro de los nombres del príncipe Paris, alimentó distintas hipótesis, aunque no constituye una prueba definitiva.

Por ese motivo, gran parte de la comunidad académica sostiene que detrás de la Guerra de Troya probablemente existió un conflicto histórico relacionado con disputas políticas, comerciales o territoriales. Con el paso de los siglos, esos acontecimientos habrían sido enriquecidos mediante la tradición oral hasta convertirse en la epopeya que hoy se conoce.

La histórica enciclopedia Britannica resume esa postura con una explicación que refleja el consenso actual de muchos especialistas: “La respuesta más extensa e interesante es que, si bien no hay pruebas directas de que Odiseo existiera, librara una guerra y sufriera un viaje de pesadilla de vuelta a Ítaca, su historia contiene elementos de memoria histórica y precisión geográfica”.

¿Qué parte de La Odisea pertenece al mito y qué elementos podrían tener un origen histórico?

Aunque la existencia de Troya cuenta hoy con respaldo arqueológico, la mayoría de los personajes y episodios sobrenaturales de La Odisea siguen siendo considerados parte de la mitología. Los investigadores creen que Homero combinó escenarios reales con relatos populares, creencias religiosas y experiencias de navegantes para construir una narración que trascendió durante casi tres mil años.

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Uno de los casos más debatidos es el del Caballo de Troya. La imagen de un enorme caballo de madera con soldados ocultos en su interior es uno de los símbolos más conocidos de la literatura clásica, pero los historiadores consideran poco probable que el episodio haya ocurrido de esa manera. Los troyanos eran conocidos como "domadores de caballos", por lo que algunos especialistas sostienen que Homero pudo utilizar el caballo como un recurso literario para representar la caída de la ciudad.

También existen otras hipótesis. Algunas investigaciones plantean que el caballo podría haber simbolizado una máquina de asedio o un ariete utilizado durante un ataque. Otras interpretaciones sugieren que hacía referencia a un terremoto, ya que Poseidón, dios del mar, también era considerado el dios de los caballos y de los terremotos dentro de la mitología griega.

Algo similar ocurre con Helena de Troya, Aquiles, Agamenón y otros protagonistas de la epopeya. En términos generales, los especialistas consideran que pertenecen al terreno de la ficción, aunque algunos podrían haberse inspirado en personajes reales. En el caso de Helena, además, su origen mitológico refuerza esa interpretación, ya que la tradición sostiene que nació de un huevo después de que Zeus sedujera a Leda transformado en cisne.

El propio viaje de Odiseo también mezcla realidad y fantasía. El recorrido comienza en una ciudad que existió realmente y termina en Ítaca, isla del mar Jónico que también forma parte de la geografía actual de Grecia. Entre ambos extremos aparecen lugares claramente imaginarios, pero otros podrían estar inspirados en regiones conocidas por los marinos griegos de la época.

Los especialistas creen que el Caballo de Troya podría haber representado una máquina de guerra o un terremoto.

Algunos investigadores sostienen que la isla de los Cíclopes podría representar la actual Sicilia o incluso Creta, mientras que Escila y Caribdis serían una representación literaria de los peligros del estrecho de Mesina, uno de los pasos marítimos más complejos del Mediterráneo. De esa manera, los monstruos y criaturas fantásticas funcionarían como una forma simbólica de describir riesgos reales que enfrentaban los navegantes.

Las aventuras con Circe, los Lotófagos y otras figuras sobrenaturales también tienen interpretaciones alternativas. Algunos estudios plantean que la transformación de los compañeros de Odiseo en cerdos podría representar experiencias alucinatorias provocadas por plantas con efectos psicoactivos.

Incluso se llegó a sugerir que la misteriosa hierba moly, que protegía a Odiseo frente a los hechizos de Circe, podría corresponder al lirio de invierno (Galanthus nivalis), una especie con propiedades farmacológicas conocidas. Del mismo modo, entre las posibles plantas asociadas a los lotófagos aparecen la amapola de opio (Papaver somniferum) y el azufaifo (Ziziphus jujuba).

La combinación de hechos históricos y elementos fantásticos es precisamente uno de los aspectos que mantiene vigente a la obra. Como señalan numerosos especialistas, si Odiseo existió probablemente fue un caudillo o líder local cuyas hazañas fueron magnificadas por la tradición oral hasta convertirse en una de las epopeyas más influyentes de la literatura universal.