Julio de 2026 será uno de los meses más cargados del año para la cartelera argentina, con estrenos que abarcan desde grandes producciones internacionales hasta películas independientes, animación y cine pensado para todas las edades. Las salas del país recibirán títulos destinados a públicos adultos, jóvenes y familias, en un mes atravesado por las vacaciones de invierno y una fuerte competencia por la taquilla.

Entre los lanzamientos más esperados se destacan La Odisea, el regreso de Christopher Nolan al cine épico, y Spider-Man: Un Nuevo Día, que marca una nueva etapa en la historia de Peter Parker. A ellos se suman dramas, thrillers, terror, documentales y propuestas europeas que amplían la oferta más allá de los tanques de Hollywood.

Las películas de julio 2026 pensadas para público adulto

La cartelera suma en primer lugar Tuner - El afinador, el jueves 2 julio, con un relato de suspenso centrado en un músico cuya rutina se altera a partir de un hecho inesperado que lo arrastra a una situación límite. Ese mismo día se estrena Los caminantes de la calle, un drama social que pone el foco en personajes atravesados por la marginalidad y los vínculos rotos.

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También el jueves 2 llega Franz, una historia íntima que explora la identidad y el peso del pasado, junto a Moscas, una propuesta inquietante de suspenso psicológico, y Cuarto oscuro, que construye tensión a partir del encierro y los secretos. Completa esa jornada Los Lagos, un film argentino de tono contemplativo que aborda conflictos humanos en un entorno natural cargado de simbolismo.

El jueves 9 se suma Dos pianos, donde la música funciona como eje emocional del relato, y Evil Dead: En llamas, una nueva entrega de terror sobrenatural pensada para el público adulto. Más adelante, el jueves 16, llega La Odisea, una ambiciosa adaptación del clásico literario que marca el regreso de Christopher Nolan al cine masivo tras el éxito global de Oppenheimer, y también se estrena el drama sensible Colores perdidos.

"La Odisea" está protagonizada por Matt Damon.

En la recta final del mes, el jueves 23 sale Sia: Nostalgic for the Present, un documental musical que recorre el universo artístico de la cantante, y El amor que permanece, centrado en los vínculos afectivos y el paso del tiempo.

Cine para jóvenes, niños y familias durante las vacaciones de invierno 2026

El mes arranca con la animada Minions & Monstruos, que se estrena el jueves 1 de julio y propone una historia en la que un grupo de niños descubre que dos estatuas de pioneros del cine esconden un secreto inesperado dentro de un museo de Hollywood.

El jueves 9 llega uno de los títulos más esperados para chicos y adolescentes con Moana Live Action, que promete estar en cartelera varias semanas. La historia retoma el viaje de Vaiana, quien responde nuevamente al llamado del océano y se aventura más allá del arrecife junto al semidiós Maui, en una versión de acción real pensada para nuevas generaciones.

El Live Action de Moana se estrenará el jueves 9 de julio.

Más adelante, el jueves 23, se estrena El gran viaje, una propuesta de aventuras y aprendizaje pensada para compartir en familia. La historia sigue a cuatro semillas de diente de león, únicas sobrevivientes tras una serie de explosiones nucleares que devastan la Tierra, que son lanzadas al espacio y emprenden una travesía inolvidable en busca de un nuevo hogar donde preservar la especie.

El gran cierre del mes para el público joven llega con Spider-Man: Un Nuevo Día, que se estrena el jueves 29 de julio. La película sigue a un Peter Parker adulto que, cuatro años después de los eventos de No Way Home, vive completamente solo tras desaparecer voluntariamente de las vidas y recuerdos de sus seres queridos. Convertido en Spider-Man a tiempo completo, protege una Nueva York que ya no conoce su identidad secreta, mientras enfrenta una peligrosa evolución física y una nueva amenaza.

Todos los estrenos de cine en Argentina en julio de 2026

Jueves 1 de julio

- Minions & Monstruos

Jueves 2 de julio

- Tuner - El afinador

- Los caminantes de la calle

- Franz

- Moscas

- Cuarto oscuro

- Los Lagos

"Leviticus: Ritual de Sangre" llega a los cines con una historia de terror que expone la homofobia desde lo sobrenatural

Jueves 9 de julio

- Moana Live Action

- Dos pianos

- Evil Dead: En llamas

Jueves 16 de julio

- La Odisea

- Colores perdidos

Jueves 23 de julio

- Sia: Nostalgic for the Present

- El gran viaje

- El amor que permanece

Jueves 29 de julio

- Spider- Man: Un Nuevo Día