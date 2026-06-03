Agenda cultural: qué ver esta semana

La semana trae una combinación poco habitual de estrenos en streaming, funciones especiales y ciclos presenciales con entrada gratuita. El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, lidera la oferta desde Mubi con cuatro nominaciones al Oscar y el premio al Mejor Director en Cannes 2025, mientras que el Teatro San Martín programa cuatro funciones de Taxi Driver y el Museo Nacional de Bellas Artes inaugura su ciclo dedicado al cine que Borges vio, discutió y escribió.

“El agente secreto” y “Aquarius”

El agente secreto, el premiado thriller criminal del realizador brasileño Kleber Mendonça Filho, está disponible en Mubi y vale la pena ver el film que obtuvo cuatro nominaciones a los Premios Oscar: a Mejor Película, Mejor Actor (Moura), Mejor Reparto y Mejor Película Internacional, dos nominaciones a los BAFTA a Mejor Película de Habla No Inglesa y Mejor Guion Original, y dos Globos de Oro al Mejor Actor de Drama (Moura) y Mejor Película de Habla No Inglesa.

La historia que permite con pinceladas concretas entender el contexto cultural del Brasil de los años setenta. Protagonizada por Wagner Moura (Narcos, Civil War), Maria Fernanda Cândido (Vermelho Monet, The Traitor) y Gabriel Leone (Eduardo and Monica, Verdades Secretas), la película tuvo su estreno en el Reino Unido en el Festival de Cine de Londres BFI 2025 y su estreno mundial en el Festival de Cannes 2025, donde Moura ganó el premio al Mejor Actor, Mendonça Filho fue galardonado como Mejor Director, y la película recibió el Premio Arthouse Cinema y el Premio FIPRESCI a la Mejor Película.

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Marcelo (Wagner Moura) es un profesor universitario y padre que huye de un pasado misterioso y viaja desde São Paulo a la ciudad costera de Recife durante el Carnaval con la esperanza de reunirse con su hijo. En medio del carnaval, colorido y festivo, acecha la persecución política, la corrupción y pequeñas redes de afecto como único refugio.

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Con este éxito, vale la pena también revisitar Aquarius (2016), otra obra de Kleber Mendonça Filho, una de las películas más celebradas del cine brasileño reciente. Protagonizada por Sonia Braga en una actuación memorable, la historia sigue a Clara, una jubilada que vive en un antiguo edificio frente al mar en Recife. Mientras una poderosa empresa inmobiliaria intenta comprar todas las propiedades del lugar para demolerlo y construir un nuevo complejo de lujo, ella se convierte en la única residente que se niega a vender.

Lo que podría parecer un conflicto inmobiliario se transforma en una reflexión profunda sobre la memoria, la identidad y la resistencia. Para Clara, el departamento no es simplemente un espacio físico. Entre sus paredes se acumulan décadas de experiencias, afectos, pérdidas y recuerdos familiares.

En ambos casos, los soundtracks son para buscar una vez finalizada la película y guardarlos como favoritos.

“Taxi driver”

A partir del domingo 7 de junio tendrán lugar en la Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) cuatro funciones especiales de Taxi Driver, la obra maestra de Martin Scorsese. Estrenada originalmente en el año 1976, la película protagonizada por Robert De Niro resultó ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de ese año, y se transformó con el correr de las décadas en uno de los films esenciales en la filmografía de Scorsese. Las funciones son organizadas por el Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, junto con Fundación Cinemateca Argentina.

“El expresionismo de Scorsese no se parece en nada a los decorados exagerados de los directores alemanes; él utiliza locaciones documentales, aunque lleva al límite los elementos discordantes, y Michael Chapman, el director de fotografía, le confiere a la vida callejera un suntuoso aspecto sensacionalista y sórdido. (…) La Nueva York de Scorsese es la gran ciudad de los thrillers que alimentaron su imaginación, pero en una etapa posterior de decadencia. Esta Nueva York es un enemigo voluptuoso. Los vapores de la calle se vuelven fantasmales; Sport, el proxeneta, corteja a su prostituta jovencita, la conduce en un baile hipnótico; los cines porno son como morgues; el tráfico congestionado es macabro. Y este Infierno siempre está en movimiento. Ninguna otra película ha dramatizado la indiferencia urbana con tanta fuerza. (…) A su manera, Taxi Driver también posee un aura erótica. Prácticamente no hay sexo, pero nada de sexo puede resultar tan perturbador como el sexo. Y de eso se trata: de la ausencia de sexo; de la energía y la emoción atrapadas y reprimidas, con una liberación que salpica sangre. Como espectadores, al experimentar de un modo visceral la necesidad de Travis de una explosión y que esa explosión como tal sea el equivalente a la consumación, convierte a Taxi Driver en una de las pocas películas de terror verdaderamente modernas”. (Pauline Kael, Escritos a quemarropa).

Taxi Driver (1976)

Domingo 7 y sábado 13 a las 21 h.

Domingo 14 a las 17 h.

Viernes 19 a las 21 h.

“Padre, madre, hermana, hermano"



Con su habitual sensibilidad para observar los silencios, los vínculos esquivos y las emociones que rara vez encuentran palabras, Jim Jarmusch regresa con Padre, madre, hermana, hermano (Father Mother Sister Brother). Ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, la película adopta la forma de un tríptico compuesto por tres historias ambientadas en Estados Unidos, Irlanda y Francia, unidas por un mismo tema: las complejas relaciones entre padres, madres, hijos y hermanos cuando el tiempo, la distancia y las experiencias acumuladas han transformado los afectos.

Cada capítulo retrata un reencuentro familiar. Un padre excéntrico recibe la visita de sus hijos adultos en una zona rural de Nueva Jersey; una escritora de carácter reservado se encuentra con sus dos hijas en Dublín; y dos hermanos mellizos regresan a París para enfrentarse a una pérdida que los obliga a revisar su historia compartida.

El director construye una película serena y profundamente humana, sostenida por un elenco extraordinario que incluye a Cate Blanchett, Charlotte Rampling, Adam Driver, Tom Waits, Vicky Krieps, Indya Moore y Luka Sabbat. Las interpretaciones encuentran el tono exacto para expresar la fragilidad, el humor y la extrañeza que atraviesan los lazos familiares.

Bellas Artes Cine: el cine de Jorge Luis Borges



El Museo Nacional de Bellas Artes y Amigos del Bellas Artes presentan el tercer ciclo del año de Bellas Artes Cine, que proyectará desde el viernes 5 de junio, con entrada gratuita, cuatro películas clásicas de Hollywood admiradas o criticadas en su momento por Jorge Luis Borges, a 40 años de su fallecimiento.

El maquinista de la General (1926),

Las cuatro películas elegidas para integrar este ciclo son El maquinista de la General (1926), dirigida por Buster Keaton y Clyde Bruckman; El demonio y la carne (1926), de Clarence Brown; Morocco (1930), de Josef Von Sternberg; y El ciudadano (1941), de Orson Welles.

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Las funciones de Bellas Artes Cine serán del 5 de junio al 4 de julio, los viernes y sábados, a las 18, en el Auditorio de Amigos del Bellas Artes, ubicado en Av. Figueroa Alcorta 2270, sala que cuenta con capacidad para 235 espectadores. Las entradas son gratuitas, con reserva previa, y se adquieren únicamente en línea, completando el formulario para cada función (link disponible una semana antes de la fecha de cada función).

Programación:

El maquinista de la General

Viernes 5 de junio, a las 18.

El demonio y la carne

Sábado 6 de junio, a las 18.

Morocco

Viernes 12 de junio, a las 18.

El ciudadano

Sábado 13 de junio, a las 18.

El demonio y la carne

Viernes 26 de junio, a las 18.

El maquinista de la General

Sábado 27 de junio, a las 18.

El ciudadano

Viernes 3 de julio, a las 18.

Morocco

Sábado 4 de julio, a las 18.