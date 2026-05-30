El Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta a Alexander Schubert, por primera vez en Argentina

Por primera vez en Argentina se presenta el compositor y director alemán Alexander Schubert, una figura clave en la composición post-digital y reconocido por su estética híbrida que fusiona música acústica de concierto con el techno, el free jazz y la electrónica experimental.

El artista brindará una serie de funciones en el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) en coproducción con el Goethe-Institut entre el miércoles 10 y el sábado 13 de junio y dará de una clase abierta en Fundación Proa.

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Schubert trabajará junto a un ensamble de destacados músicos argentinos presentando un programa integrado por obras que tendrán como protagonistas el video, las luces, la música electrónica y la performance: Star me Kitten, Sensate Focus, Harp y F1.

Las funciones tendrán lugar el miércoles 10, jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de junio a las 20:30.

Por otro lado, el domingo 14 de junio de 16 a 21 presentará su instalación Solid State, con entrada gratuita, libre y continua, con capacidad de sala limitada. Este espectáculo utilizará luces estroboscópicas y efectos de iluminación intensa que pueden afectar a personas con fotosensibilidad.

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Alexander Schubert ha presentado aclamadas producciones interdisciplinarias a gran escala como el dispositivo de inteligencia artificial Asterism y la pieza transhumanista Eternal Dawn, ambas estrenadas en Le Maillon Théâtre en el marco del Festival Musica de Estrasburgo, así como su réquiem posthumanista Terminal Infinity, comisionado por la Fundación de los Berliner Philharmoniker para su Bienal en el Radialsystem de Berlín.

Programa

COMPOSICIÓN, DIRECCIÓN MUSICAL, VIDEO: Alexander Schubert

COORDINACIÓN ARTÍSTICA, PREPARACIÓN MUSICAL Y OPERACIÓN TÉCNICA: Valentín Pelisch

ILUMINADOR REPOSITOR Y ASISTENCIA TÉCNICA: Leonardo Murua

ENSAMBLE

Flauta: Lucila Crisman

Clarinete: Lautaro Abrego

Saxo: Carolina Cervetto

Percusión: Daniela Cervetto

Piano: Malena Levin

Arpa: Juan Ignacio Ferreras

Guitarra Eléctrica: Pablo Boltshauser

Violin: Florencia Ciaffone

Cello: Juani Ferraras

Voz: Guillermina Etkin

Conejo: Alejo Echeverria Bo

Hombre que cae: Franco Baldi

Programa musical obras para ensamble

Star me Kitten

2015, para ensamble, electrónica, video y luces.

Harp

2026, Harpa

Sensate Focus

2014, para ensamble y luces.

F1

2016, para ensamble, electrónica, video y luces.

Instalación gratuita domingo 14/6

Solid State

2016, instalación lumínica y sonora

