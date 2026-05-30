El Centro de Experimentación del Teatro Colón presenta a Alexander Schubert, por primera vez en Argentina

Por primera vez en Argentina se presenta el compositor y director alemán Alexander Schubert, una figura clave en la composición post-digital y reconocido por su estética híbrida que fusiona música acústica de concierto con el techno, el free jazz y la electrónica experimental.
El artista brindará una serie de funciones en el Centro de Experimentación del Teatro Colón (CETC) en coproducción con el Goethe-Institut entre el miércoles 10 y el sábado 13 de junio y dará de una clase abierta en Fundación Proa.
Schubert trabajará junto a un ensamble de destacados músicos argentinos presentando un programa integrado por obras que tendrán como protagonistas el video, las luces, la música electrónica y la performance: Star me Kitten, Sensate Focus, Harp y F1.
Las funciones tendrán lugar el miércoles 10, jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de junio a las 20:30.
Por otro lado, el domingo 14 de junio de 16 a 21 presentará su instalación Solid State, con entrada gratuita, libre y continua, con capacidad de sala limitada. Este espectáculo utilizará luces estroboscópicas y efectos de iluminación intensa que pueden afectar a personas con fotosensibilidad.
Se inauguró el Centro de Experimentación Audiovisual de Avellaneda que resguarda el archivo de Leonardo Favio y Mercedes Sosa
Alexander Schubert ha presentado aclamadas producciones interdisciplinarias a gran escala como el dispositivo de inteligencia artificial Asterism y la pieza transhumanista Eternal Dawn, ambas estrenadas en Le Maillon Théâtre en el marco del Festival Musica de Estrasburgo, así como su réquiem posthumanista Terminal Infinity, comisionado por la Fundación de los Berliner Philharmoniker para su Bienal en el Radialsystem de Berlín.
Programa
COMPOSICIÓN, DIRECCIÓN MUSICAL, VIDEO: Alexander Schubert
COORDINACIÓN ARTÍSTICA, PREPARACIÓN MUSICAL Y OPERACIÓN TÉCNICA: Valentín Pelisch
ILUMINADOR REPOSITOR Y ASISTENCIA TÉCNICA: Leonardo Murua
ENSAMBLE
Flauta: Lucila Crisman
Clarinete: Lautaro Abrego
Saxo: Carolina Cervetto
Percusión: Daniela Cervetto
Piano: Malena Levin
Arpa: Juan Ignacio Ferreras
Guitarra Eléctrica: Pablo Boltshauser
Violin: Florencia Ciaffone
Cello: Juani Ferraras
Voz: Guillermina Etkin
Conejo: Alejo Echeverria Bo
Hombre que cae: Franco Baldi
Programa musical obras para ensamble
Star me Kitten
2015, para ensamble, electrónica, video y luces.
Harp
2026, Harpa
Sensate Focus
2014, para ensamble y luces.
F1
2016, para ensamble, electrónica, video y luces.
Instalación gratuita domingo 14/6
Solid State
2016, instalación lumínica y sonora