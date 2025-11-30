"Strange Fruit", esas formaciones musicales que salen una vez y no te podes perder

La Ciudad de Buenos Aires es una propuesta permanente de innovación musical que descubren no sólo los que tienen “la data” sino aquellos que se permiten entrar a nuevos espacios y sencillamente disfrutar de la sorpresa.
Eso ocurrirá este martes 2 de diciembre en La Fábrica (Fitz Roy 1244, equina Av. Córdoba) si te asomas a las 20. Te vas a encontrar con unos de los más destacados contrabajistas del país –que en su Córdoba natal viaja en un coche fúnebre para poder cargar el instrumento-, a un trombonista de la orquesta del Teatro Colón, a un saxofonista porteño de freejazz y a un baterista de jazz y experto en música africana.
Se bautizaron “Stranger Fruit” para jugar con los sonidos y celebrar la música en un espacio que ofrece además de confort, varias opciones gastronómicas accesibles para todos los paladares y bolsillos.
Las cuatro patas de este ensamble son el contrabajista Gustavo Lorenzatti, Pablo Fenoglio en trombón, Martin Olaso en saxos y Gonzalo Chyile, en la bata.
Dentro de un formato de jazz, contemporáneo y popular, crece esta fruta extraña, única, que se mezcla sonidos originales con citas de grande compositores. Es para cerrar los ojos y disfrutar, si te animás a entrar.
Los músicos de Strange Fruit
Gustavo Lorenzatti: es miembro de la Orquesta Sinfónica de Córdoba y está considerado como un pionero dentro del género de música alternativa. Chelista, contrabajista y compositor, estudió en Holanda en el conservatorio de Rotterdam con el renombrado Hans Roelofsen. Su experiencia como músico en diferentes estilos como: el jazz, free jazz, música clásica, clásica-contemporánea, tango, folklore, música brasileña ha hecho posible un desarrollo de la composición de gran originalidad.
Pablo Fenoglio: es primer trombón de la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires. Fue nominado por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina entre los tres mejores solistas nacionales; en 2019 recibió el premio Konex de Música Clásica como instrumentista de viento por su trayectoria en la última década. Participa activamente en proyectos de improvisación, música contemporánea, música clásica y popular.
Martín Olaso: saxofonista ligado al jazz y el free jazz desde 1995. Participó de distintas formaciones con músicos como Enrique Norris, Oscar Giunta, Sabino Paz, Eloy Michelini, Carto Brandán y Jerónimo Carmona. Tiene discos editados de tango, jazz y bossa nova, con temas propios y versiones de clásicos. La creatividad de sus composiciones y la profundidad de su sonido, hablan de su compromiso con la música libre.
Gonzalo Chayle: baterista de jazz y percusionista de música africana con una amplia trayectoria en la escena musical de Buenos Aires. Compartió escenario con Jean Rotondi, Leo Genovese y Enzo Rocco. Estudió en Nueva Guinea con los principales referentes de la percusión africana, lo que le permitió profundizar en la rica tradición musical del continente.
Información importante:
Fecha: martes 2 de diciembre
Lugar: La Fábrica – Fitz Roy 1244 – IG @lafabricaenvivo
Hora: 20.
Stranger Fruit en las redes
SaxSouls – Talcahuano 216 – IG @saxsouls
Pablo Fenoglio – IG @pablo.fenoglio
Gustavo Lorenzatti – IG Gustavo.lorenzatti.75
Gonzalo Chaile – IG @chaile_gonzalo
