La premiación de los Martín Fierro de Streaming 2025 desató una polémica luego de que un premio fuera otorgado de forma compartida entre dos programas, uno de Rosario, Santa Fe, y otro de Misiones, y uno acusara al otro de robarse la estatuilla.

Dólar Blue y Cabaret Voltaire empataron en la categoría de Mejor Streaming Federal. No obstante, solo un equipo de los dos ganadores podía quedarse con la estatuilla y este fue el caso de los miembros de Dólar Blue, lo que no tardó en despertar las críticas del segundo ganador.

"A ver, este va a ser mi único statement al respecto: Si ganás un premio compartido, solo por una cuestión de decoro, antes de salir apurado galardón en mano, lo que procede es charlar entre las dos partes qué se va a hacer con la estatuilla. Gracias", lanzó a través de su cuenta de X Mauricio Vera, conductor de Cabaret Voltaire.

Sumándose a la ola de críticas, Tomás Trapé, otro de los conductores del programa que no se pudo llevar la estatuilla a pesar de haberla ganado, agregó: "Lo más miserable de la noche fue ver a los misioneros de nuestra mesa chorearse el Martín Fierro y salir corriendo. Ni vergüenza, patético".

"Es muy de laucha creer que el premio es un objeto físico. El reconocimiento no se chorea ni se compra. Se tiene o no se tiene", amplió Trapé en su cuenta de X y, con respecto al momento del presunto robo, agregó: "Una escena de la salada, con todo respeto por la salada".

"Si había un solo premio para ambos programas de la misma terna, porque decís que lo chorearon? Si cualquiera de los dos se podía llevar porque ambos programas lo ganaron. Bastante mala leche este post", lanzó en defensa la columnista política y judicial Luciana Fernández Sosa. El mensaje fue compartido por el programa acusado de "robo".

Desde Dólar Blue, dialogaron con el medio Bardeo News y aclararon: "Nosotros nos fuimos con nuestra estatuilla y a ellos APTRA les dijeron que esperen que les mandaban otra. Nosotros nos fuimos antes de que termine la fiesta. APTRA les dijo que se queden tranquilos, que les iban a dar otra".

Los conductores del programa acusado aseguran que se contactaron con los miembros de Cabaret Voltaire para ver qué hacían con el premio compartido y que estos no habrían respondido, y también insistieron en que desde la organización confirmaron que a los rosarinos se les entregaría otra estatuilla para solucionar el inconveniente.

