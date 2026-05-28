Steven Spielberg vuelve al cine de ciencia ficción con Disclosure Day, titulada en español como El día de la revelación, una película centrada en la confirmación oficial de vida extraterrestre y el impacto global que genera este anuncio. El film se estrenará en salas tradicionales e IMAX este junio de 2026 y retoma uno de los ejes temáticos más recurrentes de la carrera del director.

El lanzamiento llega a casi cinco décadas de Encuentros cercanos del tercer tipo, más de cuarenta años después de E.T. y más de veinte años desde La guerra de los mundos. En ese recorrido, Spielberg volvió varias veces sobre la idea del contacto con inteligencias no humanas, con enfoques que oscilaron entre el asombro, el miedo y el conflicto.

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Durante la campaña de promoción, el director hizo declaraciones explícitas sobre su mirada actual respecto a la vida extraterrestre. En el tráiler oficial, afirma: "Ahora estoy más seguro que cuando hice 'Encuentros cercanos' de que no somos la única civilización inteligente en el universo". En otro pasaje agrega: "Cuando el día de la revelación suceda tendremos que aceptar que no hemos estado solos desde el inicio".

La película ya fue proyectada para críticos y periodistas especializados antes de su estreno comercial. De acuerdo con medios estadounidenses, las primeras reacciones la ubican entre los trabajos mejor recibidos del director en los últimos veinte años, con especial énfasis en las actuaciones y el enfoque narrativo.

La trama y el concepto central de “El día de la revelación”

La trama de El día de la revelación sigue a distintos personajes que comienzan a experimentar fenómenos inexplicables en diferentes puntos del planeta. Señales extrañas, episodios de aparente posesión y eventos coordinados a escala global construyen un clima de inquietud creciente que atraviesa a toda la sociedad.

La narración se apoya en el misterio y en la incertidumbre colectiva, con un mundo que empieza a sospechar que algo está por cambiar de manera irreversible. Lejos de una invasión clásica, la película se concentra en el proceso previo a la confirmación, en la espera y en el desconcierto que provoca lo desconocido.

Emily Blunt y Josh O'Connor encabezan el elenco de "El día de la revelación", el regreso de Spielberg a la ciencia ficción.

Uno de los ejes del relato está en el rol de los medios y de la información pública. El concepto de “Disclosure Day” funciona como un punto de quiebre simbólico, siendo el momento en el que una verdad ocultada durante décadas finalmente se hace pública ante toda la población mundial.

En ese contexto, Emily Blunt interpreta a una presentadora del tiempo de la televisión de Kansas City que, durante una emisión en vivo, parece ser tomada por una fuerza desconocida. El episodio se convierte en uno de los detonantes del relato y en una de las imágenes más perturbadoras del film.

Por su parte, Josh O’Connor encarna a un astrónomo obsesionado con revelar la verdad, un personaje que remite deliberadamente a figuras clásicas del cine de Spielberg, marcadas por la necesidad de comprender aquello que el resto del mundo prefiere negar.

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La película plantea de forma sostenida una pregunta central: cómo reaccionaría la población global ante una prueba irrefutable de vida extraterrestre. El miedo, la negación, la fe y la desesperación aparecen como respuestas posibles frente a una certeza que reconfigura la idea misma de humanidad.

Producción, equipo creativo y primeras opiniones de “Disclosure Day”

La película cuenta con un elenco de primer nivel encabezado por Emily Blunt y Josh O'Connor. También participan Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes. Además, durante el rodaje se realizaron convocatorias masivas de extras para escenas filmadas en Long Island, Nueva York y Nueva Jersey.

El guion fue escrito por David Koepp, colaborador histórico de Spielberg en títulos como Jurassic Park, The Lost World: Jurassic Park, La guerra de los mundos e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. La fotografía vuelve a estar a cargo de Janusz Kamiński, ganador de dos premios Oscar por La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan.

La música es otro de los regresos destacados. A los 93 años, John Williams compone su partitura número 30 junto a Spielberg, reforzando una de las asociaciones creativas más emblemáticas de la historia del cine.

Colin Firth interpreta al antagonista en la nueva película de ciencia ficción de Steven Spielberg.

Las primeras reacciones fueron contundentes. Germaine Lussier, periodista sénior de Gizmodo, definió la película como una “montaña rusa saturada” que combina carreras, historia de amor y misterio en una atmósfera de ciencia ficción. Y concluyó: “Es la mejor película de Spielberg en 20 años, repleta de toda la magia que hace que sus películas sean tan especiales, además de una interpretación memorable de Emily Blunt”.

Steven Weintraub, redactor jefe de Collider, coincidió con esa mirada. “Podría extenderme hablando de lo que me encantó, pero tuve la suerte de verla sin saber casi nada, y les recomiendo encarecidamente que hagan lo mismo. Dejen de ver los tráilers. Lo único que diré es: Emily Blunt está increíble”.

El crítico Bill Bria elogió la fotografía, la banda sonora de Williams y el guion, al que describió como una mezcla entre Expediente X y la Biblia. Desde Rotten Tomatoes, Tessa Smith fue aún más enfática. “‘Disclosure Day’ es absolutamente fenomenal. Algo verdaderamente especial”.

El tráiler de “El día de la revelación”

RV/ff