Amarga Navidad: la inmaculada inteligencia de Pedro Almodóvar, entre el melodrama, el amor y la traición

Resulta casi imposible ver Amarga Navidad y no pensar en Dolor y gloria, el film de Pedro Almodóvar estrenado en 2019. Si en esta última el director hacía referencia a los amores y dolores de su vida, en la nueva obra, protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón, narra el proceso creativo de un consagrado cineasta, en una estética que fluye entre dos líneas temporales. Amarga Navidad se convierte así en la obra más íntima del director español, donde retrata la pulsión de tomar elementos de la realidad para inspirar sus historias.

© El Deseo.

La trama de Amarga Navidad, producida por El Deseo y distribuida internacionalmente por Warner Bros, transcurre entre dos líneas temporales paralelas que se van fusionando a medida que avanza el film. El personaje de Leonardo Sbaraglia funciona en parte como un alter ego de Almodóvar (así como en Dolor y gloria lo había sido Antonio Banderas), un cineasta que en el súmmum de su carrera artística debe elegir entre vivir de su gloria y la erosiva necesidad de seguir haciendo películas.

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La vida, la muerte, el duelo, el egoísmo, el amor y la traición son algunos de los tópicos que atraviesan la obra, al igual que sucede con todas las historias escritas por Pedro Almodóvar, que se transforman en algo más que piezas cinematográficas, yendo y viniendo entre la luz y la oscuridad de sus personajes.

La atmósfera de la película se centra en el drama, con sutiles tonos de comedia - mención especial para Carmen Machi y Rossy de Palma-. En este aspecto, el elenco de Amarga Navidad es de la más absoluta elegancia. Las actrices protagonistas del film, Aitana Sánchez-Gijón, Bárbara Lennie, Victoria Luengo y Milena Smit, acompañan la obra con interpretaciones increíbles, casi de forma permanente al borde del colapso, el llanto y la emoción, colaborando con la impronta melodramática de la historia.

Un título atravesado por la mítica de Chavela Vargas y la conmovedora participación de Amaia

La obra centra casi la totalidad de su musicalidad en la obra de Chavela Vargas, una de las personas más importantes en la trayectoria de Almodóvar y que está presente con su repertorio en gran parte de la filmografía del director. “Que sea tu cruel adiós mi Navidad / no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal”, canta Chavela en Amarga Navidad, la canción escrita por José Alfredo a la que le puso voz y que inspiró el título de la película.

© El Deseo. Photo by Iglesias Más.

© El Deseo. Photo by Iglesias Más.

Otro de los momentos más emotivos también aparece conducido por Chavela, pero esta vez en la voz de Amaia Romero, que interpreta Las cosas simples, consiguiendo uno de los momentos más introspectivos de Amarga Navidad. Una participación de pocos minutos que deja al borde de las lágrimas a dos de sus protagonistas.

La avant premiere de Amarga Navidad en Argentina

Amarga Navidad se estrenó en Europa en las últimas semanas, previa a la presentación en Cannes, y llegará a los cines argentinos el jueves 28 de mayo.