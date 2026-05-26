Agenda cultural: qué ver esta semana

La selección de Perfil para no perderse en el maremoto de oferta audiovisual pasa por la autoficción de Pedro Almodóvar: Amarga Navidad, que llega con el elogio de Cannes todavía fresco. Continúa con el documental político urgente plasmado en Nuestra Tierra de Lucrecia Martel. Hay una postal de identidad platense en el retrato de Estelares, hay cine de género desquiciado para los que prefieren a Nicolas Winding Refn ambientado en Tokio y más para descubrir y agendar.

Estreno en cine

Amarga navidad

Amarga Navidad, la última película de Pedro Almodóvar, cuenta dos historias, una protagonizada por Elsa (Bárbara Lennie), directora de publicidad, en 2004 y otra que ocurre en 2025, protagonizada por Raúl (Leonardo Sbaraglia), un guionista y director que está escribiendo un guion que se enfoca en la historia de Elsa, su novio Bonifacio (Patrick Criado) y sus amigas Patricia (Victoria Luengo) y Natalia (Milena Smit). Mezclada con ficción, Elsa, de algún modo, es el alter ego de Raúl, que recurre a la autoficción como solución a una larga temporada de sequía creativa. Mira dentro de sí, y no puede evitar mirar también a las personas que componen su universo más íntimo, su compañero (Quim Gutiérrez) y su ayudante (Aitana Sánchez -Gijón). La película narra la estrecha relación entre realidad y ficción, entre la inspiración y la vida, planteando el debate sobre los límites de la autoficción.

Presentada en competencia oficial en el Festival de Cannes 2026, la película recibió una extensa ovación y fue definida como una de las obras más autobiográficas del director

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Documentales

La Fuerza Invisible: Sierra Leona

El 30 de mayo se estrena La Fuerza Invisible: Sierra Leona en el Cine Gaumont. El documental retrata la reconciliación después de la famosa guerra de los diamantes de sangre en el noroeste de África.

Está dirigido por el periodista Pedro Fernández Quiroga y el experto en relaciones internacionales Taio Gardey, ganó premios en Polonia y España, y fue distinguido en Reino Unido, Indonesia y Colombia.

La obra presenta tres ejes: por un lado, jóvenes que fueron desplazados durante la guerra y hoy se desempeñan como líderes sociales en Freetown, la capital; una experiencia de autosostenibilidad en Tormabum, al sur del país, que refleja el potencial del desarrollo comunitario; el caso de un joven que fue niño soldado y que, años después, logró perdonar a quien lo había capturado.

Durante la guerra civil de Sierra Leona murieron 70 mil personas y más de 10 mil niñas y niños fueron esclavizados y usados como soldados, de los cuales más del 50% eran menores de 15 y el 28% menores de 12.

Este estreno marca un nuevo paso en la trayectoria de sus directores, quienes previamente realizaron La Fuerza Invisible: Tocaña, centrado en la historia de rebelión de la comunidad afroboliviana de los Yungas, y que fue seleccionado por el África Diáspora Consortium para formar parte de la currícula obligatoria en las escuelas de Estados Unidos.

Nuestra Tierra

Nuestra tierra es una de las películas más potentes y políticas de la carrera de Lucrecia Martel. En su primer largometraje documental, la directora de La ciénaga y Zama reconstruye el asesinato del líder indígena Javier Chocobar, ocurrido en Tucumán en 2009 durante un conflicto por tierras con terratenientes. El crimen, registrado en video, se convierte en el punto de partida para una reflexión mucho más profunda sobre el colonialismo, la violencia institucional y la memoria argentina.

Con Camionero “se vino el zurdaje” al rock: la banda de Joan Manuel Pardo y Santiago Luis arrasa el individualismo



La película fue realizada a lo largo de 14 años y combina imágenes del juicio oral con fotografías, testimonios y una puesta sonora hipnótica. Más que un documental judicial, es una experiencia sensorial y política que obliga a preguntarse quién tiene derecho sobre la tierra y cómo se construye la historia oficial.



Estelares, nuestros días en mi memoria

Estelares, Nuestros días en mi memoria de Gonzalo López es una postal de la identidad platense expresada a través de la historia de Estelares, que sintetiza rasgos característicos de la ciudad.

Narra el contexto musical de los 90 y la evolución artística de la banda, que se convirtió en una de las referencias más importantes de la Argentina.

Un relato íntimo, con material inédito de archivo y entrevistas a los protagonistas, que abre un abanico de baladas y poesías llenas de amor y melancolía.

Películas que pasaron por Cannes que estarán en Mubi

Fatherland

El último largometraje de Paweł Pawlikowski (Ida, Cold War) compitió por la Palma de Oro este año. Escrita por Pawlikowski y Henk Handloegten, la película está protagonizada por la nominada al Premio Óscar Sandra Hüller (Zone of Interest, Anatomy of a Fall), Hanns Zischler (Munich, Germany Year 90 Nine Zero, Kings of the Road), August Diehl (A Hidden Life, Inglourious Basterds), Devid Striesow (All Quiet On The Western Front) y Anna Madeley (Patrick Melrose, All Creatures Great And Small).

Fatherland se centra en la relación entre el escritor ganador del Premio Nobel Thomas Mann (Hanns Zischler) y su hija Erika (Sandra Hüller), actriz, escritora y piloto de rally. Ambientada en el apogeo de la Guerra Fría, padre e hija emprenden un desafiante y emotivo viaje por carretera en un Buick negro que los lleva a través de una Alemania en ruinas, desde Frankfurt, bajo dominio estadounidense, hasta Weimar, controlada por los soviéticos.

Por primera vez desde la guerra, Mann regresa a su Alemania natal, tras haber tomado la difícil decisión de huir a Estados Unidos para refugiarse.

Sheep in the box

La película de Hirokazu Kore-eda - ganador en Cannes por sus films Like Father, Like Son y Shoplifters -, es un drama de ciencia ficción escrito, dirigido y editado por el cineasta japonés y protagonizada por Haruka Ayase (Color Me True), Diego Yamamoto y Nana Seino (A Man).

Ayase y Yamamoto interpretan a una pareja que da la bienvenida a un robot humanoide bebé (Kuwaki Rimu), tras el fallecimiento de su hijo.

Hope

El cineasta surcoreano Na Hong-jin (The Yellow Sea, The Wailing) presentó en Cannes su más reciente film, un thriller épico de ciencia ficción liderado por Hwang Jung-min (Deliver Us from Evil), Michael Fassbender (Shame), Alicia Vikander (The Danish Girl), Taylor Russell (Bones and All) y Jung Ho-yeon (Disclaimer).

En la remota aldea de Hope Harbor, cerca de la fuertemente fortificada Zona Desmilitarizada (DMZ), la comunidad se ve sumida en el caos cuando se sospecha que ha aparecido un tigre y se alerta al jefe de policía local, Bum-seok. Pero lo que comienza como una emergencia local pronto se convierte en un misterio más profundo y aterrador, que obliga a los habitantes del pueblo a enfrentarse a lo desconocido.

Minotaur

La nueva película dirigida por el nominado al Premio de la Academia Andrey Zvyagintsev y coescrita en colaboración con Semen Liashenko, es un poderoso drama que explora el colapso emocional y moral de un empresario bajo la presión de crisis personales y políticas.

Entre las películas anteriores de Zvyagintsev se encuentran las ganadoras del premio en Cannes Leviathan (Mejor Guion) y Loveless (Premio del Jurado). Su ópera prima, The Return, ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia en 2023. Minotaur es el sexto largometraje de Zvyagintsev y continúa su colaboración con el director de fotografía Mikhail Krichman y el diseñador de producción Andrey Ponkratov.

Coward

El realizador Lukas Dhont presentó Coward, en la Competencia Oficial. La película marca el reencuentro del director con colaboradores clave, incluyendo al coguionista Angelo Tijssens y al productor Michiel Dhont, continuando una colaboración creativa que ha definido su anterior trabajo aclamado por la crítica (Close, Girl).

Coward representa el tercer largometraje de Dhont seleccionado en Cannes, tras su ópera prima Girl, que se estrenó en Un Certain Regard y ganó la Cámara de Oro, y Close, que compitió en la Selección Oficial en 2022.

Mientras la Primera Guerra Mundial se prolonga, Pierre, un soldado recién llegado al frente, está ansioso por demostrar su valía. Tras las líneas, conoce a Francis, quien decide levantar el ánimo de sus compañeros montando una obra de teatro. Mientras la violencia continúa, ambos hombres intentan encontrar maneras de escapar de la brutalidad de la guerra, aunque sea solo por un momento.

Teenage sex and death at Camp Miasma

Con los protagónicos de la actriz ganadora del Emmy Hannah Einbinder (Hacks) y Gillian Anderson (The X-Files, Sex Education, Scoop), el tercer largometraje de Jane Schoenbrun continúa una trayectoria marcada por la identidad trans y el terror queer, como su film previo, I Saw the TV Glow.

En cuanto a la historia, tras años de secuelas mediocres y una menguante popularidad, la franquicia slasher de Camp Miasma se entrega a una joven y entusiasta directora para su resurrección. Pero cuando visita a la estrella de la película original, una actriz ahora recluida y envuelta en misterio, ambas mujeres se ven inmersas en un mundo sangriento de deseo, miedo y delirio.

Her private hell

El realizador danés Nicolas Winding Refn (The Neon Demon, Only God Forgives), presentó su nuevo film fuera de competencia en esta nueva edición del Festival de Cannes, donde en 2011 obtuvo el galardón al Mejor Director por Drive.

Protagonizado por Sophie Thatcher (Companion), Charles Melton (May December) y Havana Rose Liu (Bottoms, Tuner), el largometraje es un thriller ambientado en Tokio intenso, hipnótico y desquiciado basado en una historia original que promete mucho brillo, sexo y violencia.

LT