El British Arts Centre relanza su agenda con una fuerte apuesta al teatro, la danza y la formación

Desde su fundación en 1997 como el espacio cultural de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), el British Arts Centre (BAC) se consolidó como un faro de calidad artística en la Ciudad de Buenos Aires. Fundado con foco en la misión de esta centenaria asociación civil de difundir la cultura inglesa, y ubicado en su sede central de Suipacha 1333, su premisa fundamental no cambió, pero sí se profundizó: ser un puente donde la cultura británica y la argentina se encuentren, dialoguen y se potencien. Con una programación diversa que abarca desde la rigurosidad del teatro clásico hasta la libertad de la danza contemporánea, el BAC reafirma su rol como dinamizador del circuito teatral.

A nivel de infraestructura, el BAC cuenta con un auditorio principal -la Sala Victoria Ocampo- totalmente equipada, un espacio de exposiciones en su hall central y salones destinados específicamente a la formación artística. Esta distribución espacial permite que el centro cultural funcione en simultáneo como sala de exhibición y como laboratorio de ensayo. De cara a la temporada invernal, la institución estructuró su agenda dando prioridad absoluta a las artes escénicas de producción local e internacional.

Escenarios vivos: el teatro y la danza lideran la cartelera

La gran apuesta del BAC se despliega actualmente sobre las tablas, con producciones que desafían los límites del lenguaje y las fronteras de los clásicos universales.

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Hexagrama 16

Bajo la dirección de la coreógrafa Teresa Duggan, el pasado sábado 2 de mayo se estrenó "Hexagrama 16", una propuesta de danza nacida a partir de la investigación en torno al agua y las emociones humanas. Gestada inicialmente en 2025, la pieza decantó en un numeroso y ecléctico elenco de 21 intérpretes. El azar rigió la conformación de los equipos a través de la consulta al I Ching, resultando en el hexagrama del "Entusiasmo", motor y título de esta poética obra que transita entre lo cotidiano y lo fantástico. Las funciones se realizan los sábados hasta el 30/05 a las 20:00 hs, y las entradas pueden adquirirse en Alternativa Teatral.

8 Women

En sintonía con la identidad bilingüe del centro, la directora artística de la institución, Laura Riera, se pone al frente de "Eight Women", una intriga policial hablada rigurosamente en inglés (con subtítulos en español) ambientada en una mansión francesa de finales de los años 50.

Laura Riera, Directora Artística del BAC.

"Siempre pensamos en hacer alguna programación en inglés porque apuntamos a la gente que está aprendiendo el idioma, al turista, a profesores... pero con subtítulos para que todos puedan acompañar", destacó Riera, directora de la obra, en diálogo con Perfil. La misma se presentará los días 22, 28 y 29 de mayo a las 20:00 hs (Apta para mayores de 14 años, entradas disponibles en Alternativa Teatral).

"Don Juan" El peor de todos

El plato fuerte de la temporada de junio será el regreso a los escenarios de un mito universal de la mano del reconocido actor Víctor Laplace y la actriz Antonella Fittipaldi, dirigidos por Gustavo Pardi. "Don Juan, el peor de todos" se presentará los jueves 4, 11, 18 y 25 de junio a las 20:00 hs.

La llegada de esta obra al BAC se gestó de manera fortuita, tal como relata el propio Laplace: "Todo surgió porque un día yo vine al BAC, me encontré con la directora y le dije: 'Mirá, yo tengo una obra maravillosa'. Ella dijo inmediatamente: 'Ah, bueno, tenemos muchas cosas para hacer pero vamos a hacer esta obra'. Y así surgió". Con humor, belleza y una profunda melancolía, la obra desmonta al personaje más transitado del teatro universal para revelar lo que rara vez se muestra: la fragilidad de quien ha vivido escondido detrás de su propia leyenda. Una versión inesperada de Don Juan, donde la seducción da paso a la memoria, y el castigo ya no viene del cielo, sino de lo que no se dijo a tiempo.

Víctor Laplace y Antonella Fittipaldi

Por su parte, Fittipaldi remarcó el valor del espacio para albergar este tipo de relatos: "Hay algo en lo universal que entra muy bien acá en el BAC". Al ser consultada sobre la experiencia de trabajar junto a Laplace, la actriz fue categórica: "En una palabra, es un lujo. No solo en escena, sino también detrás. Y todo el equipo es hermoso". Laplace devolvió el elogio definiéndola como una gran compañera y anticipó que el público se encontrará con una propuesta potente: "Es una obra romántica, muy contemporánea y fantástica. En los ensayos ya lloramos, es muy emotiva, pero es una emoción cargada de argumentos". (Entradas en Alternativa Teatral).

Este impulso del BAC busca consolidar la zona de Retiro como un polo cultural fuerte, tejiendo lazos con salas vecinas de gran trayectoria: "Estamos haciendo hincapié en que se fortalezca la actividad teatral en esta zona, donde hay varios teatros muy interesantes como el Cervantes, el Coliseo y la Casa del Teatro. Estamos charlando entre nosotros para armar programaciones interesantes en el barrio".

Formación y experimentación: los workshops del BAC

El rol del British Arts Centre no se limita a ser un exhibidor de espectáculos, sino que se posiciona firmemente como un semillero y espacio de entrenamiento para la comunidad a través de una nutrida agenda pedagógica que complementa la que AACI, como instituto de inglés, brinda a sus más de 7000 alumnos cada año.

Para los amantes del género musical, los martes a las 19:00 hs se dicta “Musical comedy: West End Retiro”, a cargo de Alice Penn, Catalina Carrero y Tomi Rademacher, un recorrido integral por las canciones y escenas de la mítica calle londinense, dictado en español pero con materiales en inglés (Inscripciones en este enlace).

Asimismo, la oferta de extensión comunitaria incluye al coro “BAC CHOIR”, donde no es necesaria la experiencia previa en coros ni en conocimientos musicales. Dirigido por Mariano Irschick los lunes a las 19:30 hs (Inscripción en este enlace), y el taller infantil en inglés “THEATRE MAGIC”, coordinado por Alicia Vidal los viernes por la tarde, buscando estimular la creatividad y la imaginación a través de juegos teatrales, improvisaciones y actividades grupales. (Consultas e inscripción en [email protected]).

La formación internacional tendrá su hito el próximo sábado 8 de agosto de 10:00 a 17:00 hs con el taller intensivo “Shakespeare in action”, dictado por el especialista James Murray, quien llegará desde Madrid para trabajar la obra del genio teatral con actores, directores y docentes locales.

En paralelo de mayo a septiembre se dictará el taller “PRESENTE: El cuerpo en escena”, organizado conjuntamente con la Asociación de Amigos del Teatro Nacional Cervantes. Dictado por Tomás Castiglione y Ángeles La Rosa, se trata de un espacio de entrenamiento actoral los sábados a las 11:00 am orientado a mayores de 18 años con experiencia. Las inscripciones se reciben a través de su formulario online.

Letras y herramientas educativas: presentaciones en el auditorio

Más allá de la ficción y el movimiento corporal, el BAC abre sus puertas regularmente para jornadas de capacitación docente, con foco en la educación en inglés como segunda lengua.

Durante la última semana de mayo, se encuentra en agenda la presentación del libro "Emociones en acción" (Editorial Bonum), escrito por Lucrecia Prat Gay, referente de la educación emocional en el país.

A su vez, el sábado 30/5, la división de exámenes de la cultural inglesa, AACI Certificates, presentará una jornada de talleres de capacitación docente abierta al público en general. La propuesta invita a reflexionar sobre la enseñanza de las habilidades lingüísticas y a descubrir nuevas estrategias prácticas para trabajar reading, listening, writing y speaking en el aula.

Ya en junio, el sábado 6, AACI Open Centre, Centro Platino Autorizado de Cambridge English desde hace más de 30 años, llevará adelante una nueva edición de su Annual Cambridge Day. La jornada contará con destacados presentes como Pablo Toledo, Leandro Paladino y Amalia Ribas. Inscripción gratuita: link aquí

El hall como galería: la arquitectura de la ciudad desde el arte

Como un complemento perfecto que unifica la experiencia del visitante, el hall del BAC funciona como un valioso espacio de exposición. Actualmente, el centro alberga el ciclo de charlas y la muestra artística “La ciudad que habita en las alturas. Historia y arquitectura de las cúpulas porteñas”, con fotografías de Adriana Claudia Cichero (conocida en redes como @lareinadelascupulas) y curaduría de Nelson Durante y Paula Lemme.

Paula Lemme, producción y Nelson Durante, curador.

La muestra ofrece un exhaustivo censo visual y documental inédito que acerca las miradas cotidianas a los remates edilicios más imponentes y usualmente inaccesibles de Buenos Aires, un valioso relevamiento patrimonial que ya ha sido declarado de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad.

De este modo, entre fragmentos de historia porteña en las paredes y el sonido de los ensayos teatrales de fondo, el BAC consolida su identidad: un rincón de Buenos Aires donde el arte, en todas sus lenguas y expresiones, encuentra su casa.

Con esta grilla, el British Arts Centre no sólo diversifica su oferta en un momento clave para la reactivación del circuito teatral de Retiro, sino que consolida un modelo de gestión basado en la cooperación institucional —como el acuerdo con el Teatro Cervantes— y el bilingüismo adaptado al público local. La combinación de producciones comerciales, espacios de formación profesional y muestras patrimoniales posiciona al centro cultural de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa como un actor estratégico y un termómetro activo de la agenda cultural porteña.

Para más información podés visitar la web de www.aaci.org.ar/bac/ o a través de las redes sociales del BAC: @britishartscentre