De la Araucanía a Buenos Aires llega Torcida Transcordillerana: la residencia artística que une ecología, danza y performance

De un lado de la cordillera un grupo de artistas convivieron en una residencia en las montañas de Malalcahuello, Araucanía Andina, Chile y trabajaron sus proyectos de artes escénicas en los que dialogaban danza, música, performance, dramaturgia y naturaleza. Ese grupo guardó lo aprendido en sus equipajes y del 4 al 6 de junio residirán en la Ciudad de Buenos Aires donde continuarán trabajando sus proyectos con tutores de diferentes disciplinas y harán una muestra gratuita al público para el cierre de la jornada en Planta Inclán, (Inclán 266, CABA).

TTC 2026 es la continuación internacional de Torcida, una residencia que en octubre pasado reunió a 9 artistas escénicos, 7 chilenos, 1 argentino, 1 uruguayo, en residencia Sierra, una plataforma de creación e investigación en las montañas. De este programa, los 7 integrantes chilenos cruzan la cordillera para instalarse en Planta Inclán, sala de artes escénicas.

Residencia Torcida

“Todos los proyectos que participarán de TTC ya fueron parte de la residencia TORCIDA en Sierra el año pasado. Desde ahí veníamos habitando un campo de resonancia muy fértil, que nos permitió reconocer afinidades y abrir un espacio para continuar y expandir esos procesos de investigación y creación, ahora de cara a su puesta en escena”, explicó Rosa Santoni (Chile), Directora de Sierra y co-directora y curadora de la residencia Torcida Transcordillerana.

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Residencia Torcida

“Las obras no solo se sostienen desde un espacio crítico, sino que también propositivo y contra-hegemónico, incorporando al hacer desde el cuerpo tensiones eco-sociales, políticas, de/coloniales y ambientales, lo que permite ir fisurando sentidos a partir del movimiento, lo sonoro y lo táctil”, destacó Santori.

Planta Inclán

Los ejes curatoriales de la residencia son herencia de los ejes en Sierra: Performatividades, Disidencias y Naturaleza expandida, influenciados y agitados por el pensamiento de Karen Barad, en particular su texto La performatividad queer de la naturaleza.

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Lo que propone Barad es el concepto de "Realismo Agencial” en el que posiciona a la naturaleza como una fuerza performativa y no pasiva que desafía las categorías binarias de la modernidad. Para la autora hay una performatividad No-Humana: la materia no es una sustancia inerte que espera el significado humano, sino un factor agente activo que participa en su propia configuración.

Planta Inclán

“En esta nueva etapa, continúan performatividades y disidencias, y se suma el eje Sur-Sur, que viene desde el trabajo de residencias de Planta. Ahí aparece un cruce interesante poniendo énfasis en modos situados de hacer desde el sur global y, a la vez, desde territorios específicos”, detalló Santori.

En ese sentido, Vesna Brzovic (Argentina / Chile), co-directora de TTC y encargada de proyectos en Planta Inclán, sostiene que “un intercambio Sur-Sur es una oportunidad para crear más narrativas que reconozcan las similitudes entre nuestros territorios, no solo como víctimas de la colonización, sino también como testigos de que este proceso de imbricación colonial generador de prácticas culturales, artísticas y sociales es continuo y que podemos tener un rol activo en él”.

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“Pensamos la performatividad o las performatividades como los modos singulares de un encuentro afectivo y relacional (una intracción, en palabras de Barad) que itera y va reconfigurado la materia, co- agenciando (poniendo en acto) mundos posibles. Esta noción de performatividad se pone al servicio de procesos creativos en danza de forma práctica y teórica”, resumen las dos mentoras de esta propuesta “Torcida”. “Torcido, disidente, plegado, chueco, mutidireccional, alejado de la línea recta y de la distancia ‘objetiva’ del investigadorx. Las disidencias nos abren a explorar otros caminos posibles, nutriendo procesos creativos desde la torción conceptual y práctica, saliéndose del marco, ensayando modos cuir de hacer/pensar”, apuntan.

Los proyectos participantes

La performer e investigadora Valún Paillaleve junto al músico Yoram Neptuno con “MicroWillimapu” parten de la observación de las pequeñas formas de vida en la ciudad y visibilizan la importancia de la descomposición como motor de regeneración, estableciendo un vínculo conceptual entre procesos naturales y el espacio urbano.

Inspirados por la herencia williche-champurria, los creadores reconfiguran tanto el lenguaje del baile como la música house, proponiendo sus propias formas de adaptación dentro del entorno citadino, del mismo modo en que el musgo logra integrarse en el cemento.

El diseñador escénico y performer, Fito Mellano junto con la directora y actriz Bárbara Pestán fusionan los proyectos “Antes todo esto era Campo” y “Mar Rojo” en una propuesta escénica llamada “Médium vegetal” que investiga, a través de la performance, el sonido y lo audiovisual, las huellas persistentes en territorios afectados por la tala, incendios y restos de carbón.

La performance busca indagar la relación del cuerpo como médium en una exploración híbrida, desarrollando una investigación performática, sonora y audiovisual en torno a las huellas sensibles que persisten en territorios arrasados por lógicas extractivas (Tala, incendios, carbón residual). La obra se sitúa en los vestigios del incendio del lago Peñuelas, en la región de Valparaíso en Chile, acontecido en febrero del 2024, donde vastas hectáreas de monocultivo de pino y eucalipto generaron un fuego que causó que múltiples especies perdieran sus hábitats y vidas.

Mientras que la bailarina e investigadora Poly Rodríguez, junto al artista escénico Cristián Reyes y la diseñadora escénica Katiuska Valenzuela con “Piel de agua” invitan a explorar la piel como un sensor que responde a mundos en formación, proponiendo una aproximación donde los cuerpos humanos interactúan para investigar las dimensiones culturales y sensoriales de tocar.

Experimentan con gel deslizante, susurros, voces y herramientas pensadas para profundizar en la experiencia sensorial y el diálogo entre percepción, sonido e iluminación.



Dirección y equipo

Vesna Brzovic, directora, tutora y productora (Argentina / Chile)

Investigadora, gestora cultural y productora de artes escénicas. Becaria Fondart Chile (2020 y 2025) y candidata a Magíster en Estudios Culturales de América Latina (UBA). Encargada de proyectos y productora del programa de residencias Sur Sur en Planta Investigación & Creación Transversal. Ha publicado escritura crítica y teoría feminista y decolonial en danza en revistas y libros de Argentina, Alemania, Chile, Países Bajos y Canadá.

Rosa Santoni, directora, productora y curadora (Chile)

Gestora cultural, investigadora, teórica del arte y curadora. Magíster en Teoría e Historia del Arte (U. de Chile), periodista y licenciada en Comunicación Social (PUC). Directora y curadora de SIERRA, residencia de arte e investigación en Malalcahuello, Araucanía. Su práctica se orienta hacia epistemologías hápticas y modos de hacer/pensar desde los cuerpos, los afectos y las torceduras cuir.

Equipo técnico

Tutorías de dramaturgia y montaje a cargo de Juan Onofri Barbato y Elisa Carricajo, directores de Planta, Florencia Ciucci (Productora general de Planta). Tutoría de iluminación a cargo de Josefina Soria (iluminadora y artista multidisciplinar, equipo estable de Planta Inclán). Tutoría de sonido a cargo de Lucía Roig (improvisadora sonora, compositora electroacústica y técnica de sonido en Planta Inclán).

Torcida Transcordillerana cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile, a través del Programa de Residencias Internacionales en Artes Escénicas, convocatoria 2025 y, además, se inscribe dentro del Programa Residencia Sur-Sur de Planta Inclán, con apoyo de Fundación Andreani y Espaço Agora Now.



Datos del evento

Residencia: 6 al 14 de junio de 2026

Apertura pública y gratuita: domingo 14 de junio de 2026

Sede: Planta Investigación & Creación Transversal — Planta Inclán, Inclán 2661, Buenos Aires

Entrada: gratuita — capacidad para 100 espectadores

Actividad de cierre: conversatorio con artistas y directoras de la residencia.

RB / EM

