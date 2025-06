Tres alumnos de una escuela pública de danzas se perfeccionarán en Nueva York y Mónaco

La danza los mueve, los inspira y los proyecta. A tal punto que a fuerza de un gran sacrificio y talento innato, tres estudiantes de una histórica escuela de danzas porteña fueron becados para perfeccionarse en el extranjero.

Pero más allá de esta posibilidad, que no aparece todos los días, los chicos seguirán cursando sus estudios secundarios de manera remota a fin de no perder la currícula. Los tres alumnos forman parte del programa educativo Artistas de Alta Dedicación. La iniciativa que les permite a los estudiantes continuar pese a tener una formación artística intensiva (ver aparte).

Plié, relevé, tendu. Los estudiantes que fueron becados para perfeccionarse en el extranjero son Jeremías Azvalinsky, Sofía De Angelis y Jazmín Saucedo Chávez, todos estudiantes de la Escuela Superior de Educación Artística en Danza Aída Mastrazzi. Sofía y Jazmín lo harán en Nueva York, mientras que Jeremías, en Mónaco.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jeremías nació en Santa Fe y cursa el 3er. año de la escuela Mastrazzi. El establecimiento educativo en el que se formaron tambiém Julio Bocca, Ana Stekelman y Karina Olmedo, entre otros destacados bailarines de ballet.

El joven santafesino ganó una beca del certamen internacional Youth America Grand Prix (YAGP) para estudiar un año en la Princess Grace Academy de Mónaco. “Es increíble, un sueño, poder perfeccionarme en el extranjero, mientras estudio y sigo conectado con la Mastrazzi”, afirmó el joven bailarín. En este sentido, Jeremías aseguró: “Voy a estar en contacto con los profes de acá vía redes sociales. La idea es poder bailar, perfeccionarme, sin dejar de estudiar el secundario”, completó el joven, que baila ballet desde los 7 años.

Jazmín (3er. año) y Sofía (4to. año), en tanto, viajarán a Nueva York para participar de un programa intensivo de cinco semanas en el American Academy of Ballet.

Sin ocultar su felicidad, pero también su responsabilidad, ambas estudiantes también valoran el acompañamiento académico y artístico que recibirán desde “La Mastrazzi”.

“La danza es mi mayor pasión, me paso el día entero practicando, y aprendiendo. Vivo pensando en la danza”, soltó, divertida, Jazmín en su charla con este diario. También señaló que gracias al programa educativo seguirá cursando el bachillerato junto con la carrera artística sin problemas. “Los docentes no solo nos enseñan a bailar, también nos ayudan a no dejar de estudiar para seguir nuestro sueño de subir a un escenario”, explicó Jazmín, de 16 años.

Sofía ingresó a la Mastrazzi a los 11 años y siempre valoró la comunidad de la escuela. “Desde el primer día hice amigas, y los ‘profes’ siempre están ahí. Tanto para rendir las materias como para crecer como artista. Aquí aprendí varios estilos de danza, conocimientos teóricos, tomar clases gratuitas con distintos maestros y bailar en diferentes teatros”, agregó.

“Estudiar danza en Nueva York será una oportunidad única. Voy a tomar clases con distintos maestros del mundo y cada uno tiene algo distinto para enseñarte, y no quiero perder ninguna oportunidad. Espero poder aprender distintas formas de ver la danza clásica, ya sea en lo técnico como en la expresión y así poder mejorar como bailarina”, concluyó Sofía.

Por su parte, Mercedes Miguel, ministra de Educación porteña, señaló que “el objetivo es mejorar y acompañar los aprendizajes para que los estudiantes no pierdan su escolaridad. Un artista no debería tener que elegir entre su pasión y su formación académica”. Más adelante, la funcionaria afirmó: “Su dedicación, esfuerzo y pasión por esta disciplina nos inspiran y nos reafirman el compromiso con una educación que acompaña trayectorias de alta dedicación artística sin dejar de lado la formación académica. La escuela debe adaptarse al talento de sus estudiantes”, completó.

En la Gran Manzana. La beca en Nueva York consiste en un curso intensivo de verano en la escuela American Academy Of Ballet. Un campus donde se realizará toda la capacitación; la beca cubre las clases, la estadía y las comidas. Además de las clases de danza clásica con distintos maestros del mundo, las bailarinas tendrán danza contemporánea y danza española, entre otras clases de distintos géneros.

En los primeros días de la capacitación tendrán clases de nivelación. También habrá jornadas con concursos, competencias y galas.

En el principado. La Academia de Mónaco, en tanto, tiene como objetivo formar bailarines profesionales que posteriormente se unirán a importantes compañías internacionales. Para lograrlo, se les enseña a los estudiantes a desarrollar las cualidades esenciales necesarias para su desempeño, como la disciplina, el respeto por la profesión, el empoderamiento del artista coreográfico, la apertura al mundo de las artes y la pasión por crear.

El programa en detalle

C.C.

El programa impulsado desde el Ministerio de Educación porteño está dirigido a jóvenes que cursan el secundario y tienen formación artística intensiva. La iniciativa busca garantizar la continuidad educativa mediante un acompañamiento adaptado a sus trayectorias.

El programa se presentó en 2024 y está destinado a estudiantes del nivel secundario con formación artística intensiva. Se trata de los llamados Estudiantes Artistas de Alta Dedicación, jóvenes que desarrollan habilidades técnicas avanzadas y una comprensión profunda de disciplinas como danza, música, cerámica, artes visuales o teatro.

La iniciativa busca garantizar la continuidad educativa mediante un acompañamiento adaptado a sus trayectorias.

El plan propone un recorrido académico autónomo y personalizado, acompañado por docentes y tutores mediante plataformas digitales.

En este sentido, las escuelas adaptan su formato institucional en función de las necesidades y tiempos de estos estudiantes.

Para ser considerado artista de alta dedicación, se deben acreditar al menos 15 horas semanales de formación continua en instituciones reconocidas, organismos oficiales o a través de becas, certámenes e intercambios, tanto en el país como en el exterior. Además, el nivel formativo debe ser equivalente al ofrecido por los trayectos artísticos oficiales.

Actualmente, más de 350 estudiantes desarrollan su vocación sin abandonar su educación formal.