Murió Sonny Rollins, leyenda del jazz y emblema del saxofón

El saxofonista estadounidense Sonny Rollins murió a los 95 años en su casa de Woodstock, Nueva York, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales, sin que se informará la causa del fallecimiento. Considerado una de las figuras más influyentes del jazz moderno, su trayectoria se extendió durante más de seis décadas y dejó una marca decisiva en la evolución del género.

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La noticia fue comunicada con un mensaje en el que sus allegados expresaron “profunda tristeza y gran amor”, al tiempo que detallaron que el músico falleció en su residencia durante la tarde. Rollins llevaba más de una década retirado de los escenarios: su última presentación había sido en 2012 y en 2014 oficializó su salida debido a problemas respiratorios vinculados a una fibrosis pulmonar

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