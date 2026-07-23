Las mejores películas y series para ver este fin de semana del 25 y 26 de julio: Netflix, HBO Max, Disney+, Prime Video, Apple TV y Filmin

l mercado del entretenimiento digital experimenta una renovación masiva en sus catálogos con la llegada del último fin de semana de julio. Las plataformas más influyentes del sector despliegan sus principales apuestas para capturar la atención de millones de suscriptores que buscan opciones de consumo en el hogar.
Las firmas Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Movistar y Filmin implementaron una fuerte reestructuración de su oferta con títulos de alto perfil técnico. Los lanzamientos de esta semana apuntan a balancear géneros que van desde la ciencia ficción dura hasta el drama biográfico.
Las cinco mejores películas para este fin de semana
1) El reflejo de un diamante
El reflejo de un diamante muerto es una película europea de suspenso, acción y misterio que se puede ver en la plataforma Movistar Plus+. Fue dirigida por la dupla de cineastas belgas Hélene Cattet y Bruno Forzani.
Que ver está noche en Netflix: Los Creyentes, un absorbente thriller español de 107 minutos
2) Elize: sombras de una mujer
Elize: sombras de una mujer es una película brasileña de drama y thriller psicológico estrenada en Netflix el 22 de julio de 2026. Tiene un metraje ajustado de 1 hora y 33 minutos.
3) He Man y los Master del universo
La película de live-action Master of the Universe, dirigida por Travis Knight, se estrenó en cines el 5 de junio de 2026 y llegó a la plataforma Prime Video el 22 de julio de 2026.
4) Descendientes
La quinta entrega de Descendientes desembarcó en la plataforma de Disney+ con una nueva aventura en la que Red y Chloe deben unir fuerzas con inesperados aliados para rescatar a la Reina de Corazones.
5) La Gran Belleza
La gran belleza es una aclamada película italiana de 2013 coescrita y dirigida por Paolo Sorrentino, ganadora del premio Óscar a la Mejor Película Extranjera. Se puede mirar desde Prime Video.
Las cinco mejores series para este fin de semana
1) Pompeya antes del desastre
Protagonizada por Tom Hiddleston, esta docuserie, disponible en Disney+ explora la erupción del Vesubio desde un punto de vista íntimo y personal. La historia incentiva la vida de tres ciudadanos de Pompeya que vivieron la catástrofe en primera persona.
Uno que no nos odia: Woody Harrelson hinchó por la Argentina
2) Nueva Vida en Ramsom Canyon
Nueva Vida en Ramsom Canyon es una exitosa serie de drama rómantica y neowestern de Netflix. La historia sigue la vida de tres dinastías ganaderas en Texas.
3) Gambito de dama
Gambito de dama es una aclamada miniserie dramática original de Netflix, estrenada el 23 de octubre de 2020. La producción se convirtió en un fenómeno global de audiencia y crítica.
4) Stuart no logra salvar el universo
Stuart no logra salvar el universo es la nueva serie derivada de la exitosa comedia The Big Bang Theory, estrenada globalmente en la plataoforma de HBO Max. Por el momento, se lanzó una sola temporada.
5) Una tienda para asesinos
Para los amantes del k-drama, el 22 de julio de 2026 se lanzó en Disney+ la segunda temporada de Una tienda para asesinos. Para esta parte regresan las estrellas de la primera entrega.