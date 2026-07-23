El acto del domingo en La Rural promete bastante más que la tradicional exposición del campo. La pista central de Palermo puede convertirse en el escenario de un esperado cara a cara: Javier Milei y Victoria Villarruel. Tanto el Presidente como la vicepresidenta podrían volver a cruzarse en el peor momento de su relación. Con el diálogo cortado y agendas que van por carriles separados, la sola idea de una foto de los dos juntos ya pone los pelos de punta en el entorno presidencial.

La jugada que encendió las alertas salió de la propia Sociedad Rural Argentina (SRA). Cumpliendo con los manuales, le mandaron la invitación formal a la vice para que vaya a la inauguración. Pero Villarruel todavía no confirmó si va a ir. Es la misma táctica de misterio que ya usó en Rosario y Tucumán, donde obligó a los organizadores a armar operativos de urgencia para evitar roces incómodos con Karina Milei o el resto del Gabinete.

Villarruel aún no confirmó si asistirá al evento

El posible choque en Palermo cae justo cuando todavía suenan los ecos de la última pelea pública. Hace apenas unos días, Villarruel se cortó sola y posteó un mensaje durísimo sobre las Islas Malvinas antes de un partido de la Selección. Con ese texto, marcó una diferencia gigante con la Casa Rosada, que prefirió esquivar el problema y enfocarse en la diplomacia.

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Por el lado de Milei, el plan está cerrado. El Presidente aterrizará en la Rural directo desde Brasil, donde se va a juntar con Flávio Bolsonaro. Su objetivo en Palermo es uno solo: subirse al escenario, hablarle a la Mesa de Enlace y seguir alimentando el buen clima entre el Gobierno y el sector agropecuario.

En la política ya saben cómo cae que la vicepresidenta caiga a un acto a último minuto. Desde el entorno de un gobernador provincial explicaron a Noticias Argentinas que la presencia de Villarruel da vuelta toda la logística de cualquier evento. "Si desea asistir a un acto oficial no podemos prohibirle el ingreso. Es por protocolo", resumieron, dejando en claro que nadie la puede frenar si decide asistir al predio.

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El radar electoral: encuestas porteñas y giras peronistas

Mientras en la Casa Rosada la dejan afuera de la mesa chica, Villarruel empezó a mirar de reojo los números de su imagen. Un sondeo fresco de DC Consultores le preguntó a la gente dónde debería jugar su futuro político, y el 50,7% apuntó a la Ciudad de Buenos Aires. Ese número la deja como la opositora mejor parada para pelearle la jefatura de Gobierno a Jorge Macri en 2027, un terreno que ya conoce porque ahí debutó en las urnas con Milei en 2021.

Igual, en su equipo prefieren tomar esas encuestas con pinzas. Sus asesores aseguraron que muchos de estos sondeos buscan bajarle el precio a propósito. "La tiran para abajo a Victoria porque ella no es del sistema", advirtieron a Clarín, recordando que al principio de la gestión ella medía mejor que el propio Presidente. Para bajar la espuma en medio de las especulaciones, la vicepresidenta dijo hace poco en Tucumán: "No pienso en ninguna candidatura".

Sin embargo, lo que hace en la calle cuenta otra historia y demuestra que está armando a nivel nacional. Marginada por el círculo íntimo libertario, Villarruel aprovecha cada invitación para salir de la Capital y mostrarse con gobernadores, incluso del peronismo, como hizo hace poco con el riojano Ricardo Quintela. Es una construcción de poder callada que este domingo, si asoma por Palermo, puede volver a poner a prueba los nervios del Gobierno.

TC/MSS