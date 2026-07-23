Equilibrio fiscal y modernización tributaria marcan la agenda del empresariado en el nuevo Coloquio de IDEA

El establishment eligió respaldar el modelo de estabilización macroeconómica que implementó el Gobierno de Javier Milei, pero ahora pedirá por un paso siguiente en el plan: un crecimiento sostenido que reduzca las diferencias que se generaron a partir de las dos velocidades que imprimió la economía ante el modelo de ajuste fiscal e incentivos para inversiones en sectores puntuales. Ese será parte del menú de propuestas que tendrá el 62° Coloquio de IDEA que se realizará en Mar del Plata del 30 de septiembre al 2 de octubre próximo.

Esta sintonía entre las cúpulas corporativas y la Casa Rosada, tendrá una escenificación particular durante los tres días de debate en el Hotel Sheraton de la ciudad balnearia. En esa misma fecha, el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, estarán en Francia participando del Argentina Week Paris. Sin embargo, los funcionarios ya confirmaron que formarán parte del Coloquio de manera virtual, un gesto que consigna y ratifica el vínculo aceitado que la administración libertaria mantiene con este sector determinante del círculo rojo.

La hoja de ruta del empresariado y las reformas de fondo

Bajo el lema "Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia", la hoja de ruta del empresariado buscará dejar atrás la urgencia de la coyuntura para enfocarse en reformas de fondo. Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, definió el espíritu del cónclave: “Estamos trabajando sobre las condiciones para que la estabilidad y el crecimiento tengan continuidad en el tiempo. El desafío que tenemos por delante es transformar esta oportunidad, a la que llamamos promesa, en la concreción de un gran país a través de un desarrollo sostenido, con reglas claras, inversión, empleo y una Argentina integrada al mundo”.

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La exigencia del sector privado radica en que el ordenamiento de las variables financieras se traduzca en una matriz productiva confiable. Al respecto, Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, remarcó la necesidad de consolidar un rumbo inalterable: “Argentina tiene una oportunidad histórica y para aprovecharla necesitamos mirar más allá de la coyuntura. La experiencia internacional demuestra que los países que logran desarrollarse son aquellos que construyen instituciones sólidas y acuerdos de largo plazo”.

Fabián Kon, Luciana Paoletti y Santiago Mignone conducirán el 62° Coloquio de IDEA

La postura opositora y el consenso por el equilibrio fiscal

Mientras el oficialismo garantiza su presencia a través de las pantallas desde Europa, el tablero de la política doméstica marca un claro contraste en la vereda opositora. Si bien los organizadores extendieron la invitación y mantienen un canal de diálogo abierto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, según pudo saber PERFIL, se estima que el mandatario y posible candidato presidencial opositor no participará del cónclave, repitiendo la tesitura de las ediciones anteriores.

Frente a los cuestionamientos que Kicillof suele esgrimir contra el modelo económico libertario, desde la cúpula de IDEA exhiben una lectura pragmática sobre el nuevo consenso social. “El principal opositor dice eso, pero busca el equilibrio fiscal en su provincia. Hay cambios culturales que, si la sociedad los abraza, no sé si hay espacio para otra política inflacionaria para financiar la emisión; eso le va a caber a cualquier candidato”, sentenció Mignone, dejando en claro que el reclamo por el superávit llegó para quedarse en la agenda corporativa.

Los cuatro ejes de debate para potenciar la competitividad

Para materializar las propuestas al Gobierno, más de 50 CEOs y expertos técnicos trabajaron desde principios de año en la elaboración de cuatro ejes temáticos fundamentales que vertebrarán el Coloquio. El primero de ellos, "Estabilidad", planteará las condiciones para consolidar una macroeconomía sana junto a un entramado institucional robusto. Para ello, debatirán sobre las decisiones clave que tomaron países como Israel, Perú, Chile, Polonia, Uruguay, Australia e Irlanda para lograr convertir su propia estabilización en un proceso de crecimiento sostenido.

El segundo eje, denominado "El mundo", abordará el impacto de las megatendencias globales en la economía local. El empresariado analizará cómo la reconfiguración geopolítica, la transición energética, los cambios demográficos, las nuevas dinámicas de inversión y el avance ineludible de la inteligencia artificial redefinen el escenario en el que Argentina debe integrarse para aprovechar las ventanas de oportunidad comercial.

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La "Competitividad" conformará el tercer pilar del debate, apuntando directamente a las barreras estructurales que frenan el desarrollo del capital privado. Los ejecutivos pondrán sobre la mesa la necesidad de avanzar en reformas que abarquen desde la infraestructura y la logística, hasta la actualización de los marcos regulatorios, el acceso al financiamiento y la imprescindible modernización del sistema tributario, un reclamo histórico para competir en un entorno global de alta exigencia.

Finalmente, el cuarto eje será el "Desarrollo", un apartado donde los líderes de IDEA insistirán en que el crecimiento macroeconómico debe combinarse con el desarrollo humano y la reducción de la informalidad laboral. Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA, lo resumió de manera categórica: “Pensar el desarrollo a 20 años requiere preguntarnos qué país queremos construir y con qué talento vamos a hacerlo posible. El mundo del trabajo se está transformando a una velocidad inédita. En ese escenario, el crecimiento sostenido también se apoya en la capacidad de un país de formar, atraer y retener capital humano relevante”.

ML