Uno de padres de la Convertibilidad tildó de “timorata” la reforma del BCRA y dijo que el RIGI crea un nuevo sistema de casta

Horacio Liendo, uno de los arquitectos clave en la construcción de la Convertibilidad que ideó Domingo Felipe Cavallo, advirtió sobre el rumbo de la actual gestión libertaria y señaló que el discurso oficial va en una dirección y las acciones en otra; cuestionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que Javier Milei envió al Congreso, a la que consideró “timorata”, y se animó a decir que los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) conforman un sistema que crea una nueva casta. El especialista refleja hoy la mirada de una porción significativa del establishment, que exige el cumplimiento de las promesas libertarias de total libre mercado.

El exfuncionario —quien fue consultado en el origen de la actual gestión y llegó a presentar un paper con propuestas para la privatización del Banco Nación ante Javier Milei— participó este miércoles en los tradicionales almuerzos que organiza el Rotary Club de Buenos Aires y reflejó las inquietudes del círculo rojo. Calificó de "timorata" la reforma monetaria, cuestionó la discriminación que genera el RIGI e incluso advirtió sobre su inconstitucionalidad. Pero dejó claro que su mirada está más cerca del Gobierno que de la oposición y reconoció que mantiene el diálogo abierto con distintos funcionarios.

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En su disertación ante una importante convocatoria que se reunió en un salón de eventos del porteño Hotel Libertador, Liendo repasó la historia económica y caracterizó al Gobierno como un "extremismo de pensamientos liberales". Esta definición sintoniza con la preocupación de los empresarios tradicionales frente a la inconsistencia entre la promesa de desregulación absoluta y las normativas que aún complican la operatoria diaria. Señaló de manera indirecta que la persistencia de reglas restrictivas y monopolios estatales sobre el comercio exterior atenta contra la integración global que el país requiere.

Críticas a la política cambiaria y la falta de desregulación

“Tenemos anuncios de un profundo cambio de estructuras, pero que, en la práctica, por lo menos en ese esquema, no se traduce”, afirmó el abogado y especialista en sistemas monetarios ante el auditorio rotario, del que fue parte PERFIL. Para el sector privado y productivo, el sostenimiento de normativas de la década de 1930, como la obligación de liquidar divisas y el control de cambios, representa un obstáculo que alimenta un evidente atraso cambiario, según confiaron a este medio distintos integrantes del empresariado que reclaman por reformas de fondo, como la tributaria, además del fin del cepo cambiario para las empresas.

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Frente a este diagnóstico, Liendo proyectó cuál es el camino que exige el mercado. “Argentina avanzará verdaderamente cuando implemente un régimen de total libertad cambiaria”. Según esta perspectiva, bajo ese futuro sistema, la autoridad monetaria dejará de intervenir obligatoriamente en la compra y venta de divisas para ocuparse de manera exclusiva del mercado monetario y financiero. "En un sistema de total libertad cambiaria no hay posibilidad de corrupción", sentenció el experto para respaldar su postura.

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Si bien Liendo reconoció que el proyecto de modificación del BCRA limitará la capacidad de financiar al Estado y retomará pautas de la era de la Convertibilidad, advirtió que la iniciativa gubernamental es insuficiente. “Yo creo que esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es una reforma necesaria, pero timorata de alguna manera”, explicó el exfuncionario, y dejó en claro que no se trata del cambio de régimen estructural que se esperaba.

Cuestionamientos al RIGI y advertencias institucionales

El RIGI también recibió fuertes cuestionamientos, en sintonía con las quejas de los empresarios locales que compiten en desigualdad de condiciones. El orador lo calificó como un modelo "conceptualmente equivocado". Además, alertó que esta normativa viola el artículo 16 de la Constitución Nacional al establecer privilegios impositivos y cambiarios, y conforma "fueros especiales personales" amparados únicamente en el tamaño del capital de las corporaciones.

La crítica al RIGI se apoya en el impacto negativo que sufrirá la economía real. “Es una suerte de régimen personal de la creación de una casta entre los que tengan más de USD 200 millones”, precisó Liendo. Esta política, advirtió de manera indirecta, desalienta a las inversiones normales y regulares de las fábricas y pymes, ya que el ingreso de flujos excepcionales generará una apreciación artificial del tipo de cambio que perjudicará la competitividad de la actividad económica general.

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También realizó un severo llamado a la cordura institucional. Liendo advirtió sobre los peligros de los fanatismos y comparó a La Libertad Avanza con el extremo del pensamiento liberal, de la misma forma que el peronismo ofició como el extremo de la doctrina social de la Iglesia. Sostuvo que la sobrerregulación fomenta las vías de financiamiento oscuro en la política y alertó que, sin una verdadera independencia judicial que escape de la burocracia del Consejo de la Magistratura, ningún sistema económico logrará prosperar.

DCQ