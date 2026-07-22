YPF va a dividir sus acciones para atraer nuevos inversores: qué cambia y cuánto potencial le queda

YPF implementará desde el martes 4 de agosto un cambio en el valor nominal de sus acciones ordinarias registradas en Caja de Valores, mediante una operación conocida como split. La petrolera dividirá cada acción existente en diez títulos con el objetivo de reducir su precio unitario, ampliar el acceso de pequeños ahorristas y aumentar la liquidez en el mercado local.

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Como resultado de la operación, por cada acción que un inversor tenga antes de la fecha de implementación recibirá nueve adicionales, hasta completar un total de diez. En consecuencia, el valor nominal de cada título pasará de $10 a $1.

La medida no modificará el patrimonio de los accionistas ni los derechos asociados a sus tenencias. Tampoco implicará que la compañía valga menos: los inversores pasarán a contar con una mayor cantidad de acciones, pero cada una tendrá un precio proporcionalmente menor.

“Queremos que cada vez más argentinos puedan ser parte del crecimiento de YPF. El split de la acción es un paso concreto para acercar el mercado de capitales y hacer más accesible la inversión en la compañía”, afirmó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

La operación se concretará automáticamente, por lo que los accionistas no deberán realizar ningún trámite para recibir los nuevos títulos.

Cómo funcionará el split de YPF

A partir de la división, una acción que actualmente tiene un precio cercano a los $80.500 pasaría a cotizar alrededor de los $8.050, sin que cambie el valor total de la inversión.

Por ejemplo, un ahorrista que tenga una acción valuada en $80.500 pasará a contar con diez títulos de aproximadamente $8.050 cada uno. La tenencia completa continuará representando los mismos $80.500.

El objetivo es reducir la barrera de entrada que representa el elevado precio nominal de la acción de YPF frente a otros papeles del sector energético que cotizan en la Bolsa porteña.

Actualmente, compañías como Central Puerto, Edenor, Metrogas, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur y Transener presentan valores unitarios considerablemente inferiores. A modo de comparación, mientras que YPF cotiza en el mercado local a $80.500, Vista Energy cuesta $34.360 y Pampa Energía, unos $5.440. Se trata de la acción más cara del mercado de capitales argentino, cuando el resto de los papeles locales no suele superar los $10.000.

“El cambio en el valor nominal reducirá el precio unitario de la acción en el mercado local, facilitando el acceso a un universo más amplio de inversores y favoreciendo una mayor liquidez”, explicó la compañía.

YPF también avanza en el desarrollo de una nueva funcionalidad que permitirá comprar sus acciones directamente a través de la aplicación de la petrolera. La iniciativa busca acercar el mercado de capitales a los millones de usuarios que ya forman parte de su ecosistema digital.

Qué impacto puede tener sobre la acción

El asesor financiero Gastón Lentini explicó para PERFIL que este tipo de operaciones son habituales en el mercado estadounidense y que no implican una modificación en el valor económico de la empresa.

“Esta situación del split que se da en el mercado nacional se da con mucha normalidad en Estados Unidos y lo que hace simplemente es un ajuste administrativo para que cada acción tenga un precio más económico y más personas puedan acceder a tener YPF en sus carteras”, señaló ante la consulta de este medio.

La medida podría ampliar la cantidad de inversores minoristas y favorecer un aumento del volumen negociado. Sin embargo, por sí sola no altera los fundamentos de la compañía ni garantiza una suba de su cotización.

El eventual impacto dependerá de si la reducción del precio unitario logra atraer nuevos compradores y aumentar la liquidez de la acción en el mercado argentino.

El recorrido que llevó a YPF hasta los US$50

El split llega después de una fuerte recuperación de la acción de YPF, que llevó al ADR negociado en Nueva York hasta valores cercanos a los US$50.

Según Lentini, uno de los principales factores detrás de ese recorrido fue la reducción de la incertidumbre relacionada con el proceso de estatización de la empresa.

“El hito que destaca en este recorrido es haber solucionado el problema con los acreedores por el proceso de estatización, que recordemos demandaban US$16.000 millones, lo que era equivalente al valor total de la empresa”, sostuvo.

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Para el analista, la disminución de ese riesgo permitió que el mercado comenzara a reconocer una mayor valuación para la petrolera. “Solucionado eso, desapareció un riesgo enorme para todos los accionistas y el valor se destrabó, llegando a los actuales US$50”, agregó.

Otro de los factores que impulsó a la compañía durante este año fue el aumento del precio del petróleo a partir del conflicto internacional. Una mayor cotización del crudo tiende a mejorar los ingresos de las empresas productoras, aunque también puede generar volatilidad en los mercados.

La apuesta por Vaca Muerta

La transformación operativa de YPF también aparece entre los fundamentos que explican la recuperación de la acción. Desde el año pasado, la compañía avanzó con la venta de campos maduros, es decir, áreas convencionales con niveles de producción en descenso y costos de extracción más elevados.

La estrategia permitió desprenderse de activos menos rentables y concentrar una mayor proporción de sus recursos en Vaca Muerta, donde el costo de producción es considerablemente menor.

“Desde el año pasado otro punto estratégico es la venta de lo que se llama campos maduros, es decir, todos los pozos petroleros que tenían un costo de extracción de petróleo más caro. La empresa los fue vendiendo a otras firmas más pequeñas, quedándose solamente con los pozos que tienen mejor costo de extracción”, explicó Lentini.

De acuerdo con el asesor financiero, "YPF vendió pozos petroleros que tenían un costo de extracción de barril de entre US$20 y US$60 y se quedó con los de Vaca Muerta, que tienen costos de extracción de menos de US$10, haciendo que toda la diferencia, por supuesto, sea ganancia”, afirmó.

Esta reducción de los costos puede mejorar los márgenes de rentabilidad y fortalecer la capacidad de la empresa para generar fondos destinados a inversiones, reducción de deuda y futuros proyectos de exportación.

Cuánto potencial le queda a la acción de la petrolera

Pese al recorrido acumulado, Lentini consideró que YPF todavía presenta margen de crecimiento, especialmente para los inversores que evalúan la compañía con una perspectiva de mediano y largo plazo.

“Creo que la empresa sigue teniendo potencial si pensamos en dos, tres o cuatro años, más allá del proceso especulativo que un inversor cortoplacista puede elegir”, afirmó.

El especialista destacó que la compañía no solo está vinculada con la producción de petróleo, sino que también tiene exposición al gas, la electricidad y otros proyectos estratégicos relacionados con la matriz energética argentina.

“Si tomamos esto como un negocio relacionado a la energía petrolera, gasífera, eléctrica y nuclear de Argentina, considero que es el que más potencial tiene, dándole justamente espacio para que pueda madurar como tal”, concluyó.

FN/MSS