Mercados: por qué Argentina todavía no vuelve a emitir deuda en el exterior

El comportamiento del mercado financiero argentino continúa condicionado por la evolución del riesgo país, las reservas internacionales y las expectativas sobre una eventual vuelta a los mercados internacionales de deuda. Aunque las acciones muestran mejoras puntuales, los analistas coinciden en que todavía no aparece una tendencia definida.

En diálogo con Canal E, el analista de mercados Leonel Búccolo evaluó la evolución del Merval, los bonos soberanos, el riesgo país y el tipo de cambio. Además, explicó qué factores podrían permitirle a Argentina regresar al mercado internacional de deuda y advirtió sobre la volatilidad cambiaria de cara al año electoral.

El Merval continúa sin una tendencia definida

Según Búccolo, la renta variable local atraviesa una jornada positiva, aunque sin modificar el panorama general. "Hoy tenemos un mercado local en lo que es la parte de la renta variable con casi todo el Merval a la suba", señaló, al destacar una mejora cercana al 1,6% en las acciones argentinas.

Sin embargo, aclaró que el comportamiento del índice continúa siendo lateral. "Es un mercado que sigue lateralizando, que no está con una tendencia clara definida en lo que va del año", afirmó. A esto se suma un bajo volumen de operaciones tanto en Wall Street como en la plaza local.

Qué necesita Argentina para volver a emitir deuda en el exterior

Respecto de los bonos soberanos, el especialista indicó que se mantienen estables y que el riesgo país continúa ubicado en torno a los 400 puntos básicos.

Sobre una eventual vuelta al mercado internacional de deuda, explicó que el Gobierno espera un contexto financiero más favorable. "Más que nada el Gobierno quizás espera que cierren las condiciones como para salir a los mercados internacionales", sostuvo.

En ese sentido, consideró que el Ejecutivo busca fortalecer la confianza de los inversores. "Busca un abanico de posibilidades como para darle tranquilidad a los mercados, de que está acumulando reservas, de que tiene espalda para hacer frente a los próximos pagos y de que puede rolear la deuda más allá de 2027", afirmó.

Asimismo, planteó que la administración nacional podría postergar una emisión internacional para obtener un menor costo de financiamiento. "Quizás también está especulando con que, si sale a los mercados internacionales en este momento, tenga que pagar una tasa un poco más elevada que en el futuro", concluyó.