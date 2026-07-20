El dólar oficial se mantiene estable y el mercado opera a la baja en el arranque de semana

El dólar comienza la rueda del 20 de julio sin cambios respecto a su valor del viernes, manteniendo así su cotización alcista de las últimas semanas. Por su parte, los activos argentinos cotizan en su mayoría a la baja en Wall Street. La mayoría de acciones y ADR cotizan el terreno negativo este lunes, mientras que el riesgo país se sitúa cercano a los 400 puntos básicos.

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En el plano internacional, la mirada está puesta en los balances de tecnológicas que se llevarán en Wall Street y en el conflicto en Medio Oriente.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este lunes 20 de julio, el dólar oficial cotiza a $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al cierre de la semana pasada.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.479, con una suba de $1 respecto al cierre del viernes. Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, destaca: "El tipo de cambio mayorista finalizó el viernes en $1.478 tras encadenar tres jornadas consecutivas de recuperación. A pesar del repunte, la divisa acumuló un saldo semanal negativo y mantiene un descenso de $8 en lo que va de julio. La cotización se ubica un 23,5% por debajo del techo de la banda cambiaria fijado en $1.827,63".

En ese sentido, el dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, sin cambios respecto del cierre del viernes. Así la divisa acumula una suba cercana 1% en el año. Por el lado del MEP, opera a $1.518, cayendo $1 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.576, $1 por encima de la cotización del viernes.

Desempeño mixto en Wall Street

En la bolsa local, el S&P Merval cae 0,2% a 3.192.432,340. Dentro de las acciones líderes las que más bajan son: Sociedad Comercial del Plata (-2%), Cresud (-1,4%), y Grupo Financiero Galicia (-1,3%). En cuanto a los ADRs, los que más caen son Grupo Supervielle e Irsa con el 3,1% y 2%, respectivamente, mientras que la subas más destacadas se dan en Mercado Libre y Pampa Energía (1,8% y 1,1% respectivamente).

En tanto, los bonos en dólares cotizan mixtos, con subas de hasta 0,1%, lideradas por el AL41D y caídas del 0,2% del GD46D. En ese contexto, el riesgo país se ubica en 410 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

El BCRA compró US$ 39 millones y llevó el total de compras a US$ 12.619 millones en el año

Un informe de Max Capital señala que el viernes pasado, el BCRA compró US$ 39 millones, equivalentes al 7,2% del volumen operado (US$ 540 millones), llevando el total de compras a US$12.619 millones. Así, las reservas internacionales brutas cerraron la semana en US$ 48.784 millones, con un aumento de US$ 253 millones respecto del jueves pasado.

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Los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares (al 15 de julio) muestran un incremento de US$ 59 millones, alcanzando un total de US$ 40.517 millones.

Las bolsas del mundo

En Wall Street, el Nasdaq avanza 0,4% mientras que S&P 500 sube 0,2% y el Dow Jones cae 0,3%. Por otra parte, En las primeras operaciones del lunes, el Brent llegó a subir más de un 3% hasta los US$ 90,95 por barril, mientras que el WTI avanzó cerca de un 3%, hasta los US$ 81. Los precios del crudo acumularon una suba cercana al 16% durante la última semana, después de que se quebrara la tregua entre Washington y Teherán. El temor del mercado es que la continuidad del conflicto afecte el tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía por la que antes de la guerra circulaba alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo.

FN / lr