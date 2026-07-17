El Riesgo País de la Argentina experimentó este viernes una jornada de incremento debido al comportamiento contractivo de los títulos públicos y las acciones nacionales en el exterior. Los instrumentos de renta fija operaron a la baja, lo que impactó directamente en el indicador de la banca JP Morgan. De este modo, la brecha de rendimiento de la deuda local frente a los bonos del Tesoro estadounidense reflejó un ajuste en las expectativas del mercado global hacia el cierre de la semana.

El Riesgo País elaborado por el banco JP Morgan cerró este viernes 17 de julio de 2026 en los 419 puntos básicos, de acuerdo con los registros oficiales provistos por la plataforma financiera Rava Bursátil. Durante el transcurso de la rueda, el índice financiero alcanzó un valor mínimo de 410 puntos coincidente con su valor de apertura, y tocó un techo diario de 421 puntos antes de recortar parcialmente su avance sobre el cierre operativo.

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La evolución del Riesgo País en la última semana

A lo largo del período comprendido en los últimos cinco días hábiles, el índice mostró oscilaciones continuas vinculadas a la volatilidad del mercado. La secuencia comenzó el pasado lunes 13 de julio, cuando el Riesgo País marcó una cotización de cierre de 405 puntos, manteniendo una relativa estabilidad que continuó el martes 14 de julio al finalizar en los 410 puntos enteros.

Hacia mediados de la semana, el indicador de JP Morgan experimentó un leve retroceso diario general. En la jornada del miércoles 15 de julio la cotización concluyó en un piso semanal de 404 puntos básicos. Sin embargo, la tendencia se revirtió durante la rueda del jueves 16 de julio, momento en el cual el Riesgo País volvió a avanzar hasta posicionarse nuevamente en los 410 puntos.

Finalmente, el salto registrado este viernes 17 de julio implicó que el indicador escalara 9 unidades en un solo día, terminando en los mencionados 419 puntos de cierre. Esta dinámica de los últimos días configura el incremento de cierre semanal más acentuado del último bimestre, influenciado de manera directa por las pérdidas de hasta un 2% en las acciones argentinas que operan bajo el formato de ADR en Wall Street.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País, técnicamente conocido como el índice Emerging Markets Bond Index (EMBI) y desarrollado por la entidad financiera internacional JP Morgan, es un indicador que mide el diferencial de tasa de interés que paga un Estado emergente por sus bonos en comparación con los títulos del Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos son considerados de referencia global por su baja probabilidad de cesación de pagos o default.

La brecha de rendimiento se expresa formalmente en puntos básicos. Una equivalencia de 100 puntos de Riesgo País se corresponde exactamente con una sobretasa del 1% anual por encima de lo que rinde la deuda pública norteamericana. De este modo, si un país cuenta con una medición de 419 puntos, significa que debe convalidar tasas un 4,19% más elevadas que los Estados Unidos para acceder a financiamiento voluntario internacional.

Un incremento sostenido de este indicador financiero suele denotar una menor confianza por parte de los fondos de inversión con respecto a la capacidad de repago o estabilidad macroeconómica de un país, lo que encarece de manera directa el crédito tanto para el sector público como para las empresas de origen local que buscan financiarse en el exterior.