Grandes bancos de EE.UU. recortan más de 10.000 empleos tras sólido trimestre

Los principales bancos de Estados Unidos, tras un trimestre excepcional impulsado por la intensa actividad en los mercados bursátiles, redujeron su plantilla en la mayor proporción registrada en al menos seis años.

La plantilla de Bank of America Corp, Wells Fargo & Co., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc y Morgan Stanley se redujo en más de 10.000 empleados durante el segundo trimestre, según las cifras de personal incluidas en sus resultados trimestrales.

Se trata de la mayor caída trimestral desde principios de 2020. Entre los mayores bancos, solo JPMorgan Chase & Co. registró un ligero aumento de su plantilla respecto al cierre del primer trimestre.

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Citi se desploma tras anunciar más inversiones y nuevos recortes de empleo

Las entidades de Wall Street han estado reduciendo personal de forma acelerada este año, acumulando tres trimestres consecutivos de descensos en el número de empleados entre las principales instituciones financieras. Muchas de ellas buscan contener los costos. Citigroup, por ejemplo, ha recortado su plantilla en los últimos meses mientras su directora ejecutiva, Jane Fraser, trabaja para mejorar la rentabilidad del banco.

“Nuestra disciplina en materia de plantilla durante los últimos seis trimestres ha sido excelente”, afirmó a principios de esta semana Alastair Borthwick, director financiero de Bank of America, durante una conferencia telefónica sobre resultados con analistas. La plantilla del banco se redujo casi un 1% respecto al año anterior.

El auge de la inteligencia artificial

El auge de la inteligencia artificial ha intensificado la preocupación de que los empleos en el sector puedan verse amenazados a largo plazo.

El director ejecutivo de Standard Chartered Plc, Bill Winters, afirmó a principios de este año que su empresa eliminaría puestos de trabajo para, en algunos casos, sustituir “capital humano de menor valor por el capital financiero y el capital de inversión que estamos aportando”. Posteriormente se disculpó por esos comentarios.

“Esperamos poder gestionar esta empresa con menos personal del que tenemos hoy”, afirmó el martes Michael Santomassimo, director financiero de Wells Fargo, durante una conferencia sobre resultados. “Sin duda, la tecnología y la IA nos ayudan a abordar ciertas tareas de otra manera o con mayor rapidez que en el pasado, pero esperamos seguir ganando eficiencia en el futuro”.

LM