Meta explora alquilar capacidad de sus centros de datos a Anthropic

Meta Platforms Inc. mantiene conversaciones preliminares para alquilar capacidad de cómputo de sus centros de datos a Anthropic PBC, según personas familiarizadas con el asunto. La operación representaría una oportunidad para que la empresa de redes sociales desarrolle un nuevo negocio a partir de su fuerte inversión en infraestructura para inteligencia artificial.

Las conversaciones aún se encuentran en una etapa inicial y los planes podrían cambiar, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas porque no están autorizadas para hablar públicamente. Según The New York Times, que informó primero sobre las negociaciones, el acuerdo podría alcanzar un valor de hasta US$10.000 millones en dos años.

Portavoces de Meta y Anthropic declinaron hacer comentarios.

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Meta ha estado desarrollando planes para crear un negocio de computación en la nube, incluida la posibilidad de alquilar capacidad de procesamiento a otras empresas, informó Bloomberg antes este mes. También evalúa vender acceso a modelos de inteligencia artificial alojados en su propia infraestructura, en un negocio similar a Bedrock de Amazon Web Services.

El presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, dijo en una entrevista con Bloomberg que Meta actualmente utiliza toda su capacidad de cómputo para proyectos internos, aunque ha recibido ofertas tan lucrativas por esa capacidad que ha empezado a considerar alquilarla.

“Las ofertas que recibimos por el uso de la capacidad de cómputo son tan altas que, en algunos casos, podría tener sentido alquilarla o considerar ese tipo de acuerdos en lugar de destinarla a nuestros propios proyectos internos”, afirmó Zuckerberg.

Los acuerdos de Anthropic

Anthropic, por su parte, ha incrementado agresivamente su gasto para asegurar capacidad de cómputo de otras empresas tecnológicas. En mayo anunció un acuerdo para pagar a SpaceX, de Elon Musk, casi US$45.000 millones durante los próximos tres años por capacidad de procesamiento en múltiples centros de datos. Ese mismo mes también firmó un acuerdo independiente por US$1.800 millones con el proveedor de servicios en la nube Akamai Technologies Inc.

Las acciones de Meta, que antes de conocerse la noticia caían cerca de un 6%, recortaron pérdidas y retrocedían alrededor de un 2,7% a la 2:22 p.m. en Nueva York.

LM