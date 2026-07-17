Apple supera a Nvidia y recupera el título de la empresa más valiosa del mundo

Apple Inc. volvió a convertirse en la empresa más valiosa del mundo tras destronar a Nvidia Corp., que mantenía el título desde mayo de 2025.

Las acciones de Nvidia cayeron un 3,7% este viernes, lo que redujo la capitalización bursátil del fabricante de chips a US$4,8 billones, mientras que los papeles de Apple subieron un 0,4%, elevando su valoración a US$4,9 billones. El fabricante del iPhone se está beneficiando de una rotación más amplia dentro del sector tecnológico, en la que los inversionistas se alejan de las compañías con mayor gasto en inteligencia artificial.

Apple atraviesa un fuerte repunte bursátil: sus acciones han subido un 21% desde el mínimo registrado en junio. En lo que va de 2026 acumulan una ganancia del 23%, lo que la convierte en la empresa con mejor desempeño entre las llamadas “Siete Magníficas”. En comparación, el índice Nasdaq 100 ha subido un 12% este año y el S&P 500 un 8,6%.

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Apple explora fabricar semiconductores en EE.UU. con Intel y Samsung ante presión de demanda

La reciente fortaleza de Apple coincide con una rotación de los inversionistas fuera de otros segmentos del sector tecnológico, especialmente de los fabricantes de chips y las empresas que más invierten en inteligencia artificial, cuyas acciones se habían disparado gracias al enorme flujo de capital destinado a esa tecnología. Ahora, muchos operadores temen que ese repunte haya ido demasiado lejos. Además, Apple obtuvo recientemente la esperada autorización del Gobierno chino para desplegar Apple Intelligence en ese país, una medida que se espera impulse su crecimiento.

Por qué cayeron las acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia retrocedieron este viernes después de que trascendiera que un nuevo modelo de inteligencia artificial de la startup china Moonshot puede competir con las mejores propuestas de OpenAI y Anthropic, que utilizan los chips de la compañía. La posibilidad de que los modelos chinos ganen terreno aumenta las preocupaciones de que el fuerte ciclo de inversión en infraestructura para inteligencia artificial esté acercándose a su punto máximo. Al mismo tiempo, HSBC elevó su recomendación sobre Apple de “mantener” a “comprar”, al considerar que la empresa está bien posicionada para el entorno actual.

Apple “se encuentra ahora en un punto de inflexión operativo”, escribió el analista Nicolas Cote-Colisson. “No solo puede mantenerse al margen del debate sobre un gasto de capital excesivo, sino que también está en una posición privilegiada para aprovechar su base instalada de 2.500 millones de dispositivos con la próxima renovación de Apple Intelligence”.