SpaceX pierde más de US$1 billón en valor tras la caída de sus acciones

SpaceX se desplomaba en bolsa este viernes, encaminándose a borrar más de US$1 billón de valor de mercado desde el máximo histórico alcanzado tras su salida a bolsa.
SpaceX definió la fecha para el vuelo 13 de Starship en una prueba crucial para la carrera aeroespacial
Las acciones llegaron a caer hasta un 4,6%, a US$125,13, poco después de la apertura de la sesión en Estados Unidos, lo que reducía el valor de mercado de la compañía a US$1,65 billones. Al cierre del 16 de junio, su tercer día de cotización, la empresa estaba valorada en US$2,64 billones.
La compañía de Elon Musk —formalmente denominada Space Exploration Technologies Corp.— subió con fuerza tras protagonizar la mayor oferta pública inicial de la historia, pero desde entonces ha perdido terreno y cotiza por debajo del precio de salida de US$135 por acción. La caída de este viernes se produjo después de que la empresa cancelara el lanzamiento de su cohete Starship por un problema en uno de sus motores y anunciara que volverá a intentarlo dentro de unos días.
SpaceX se incorpora al Nasdaq 100 con un amplio respaldo de los analistas de Wall Street
SpaceX se incorporó este mes al índice Nasdaq-100 y recibió una ola de recomendaciones positivas por parte de los analistas. El precio objetivo promedio a 12 meses se sitúa en US$235,34 por acción.
GZ