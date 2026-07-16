Este jueves 16 de julio de 2026, el índice de Riesgo País de la Argentina, elaborado por la entidad financiera internacional JP Morgan, finalizó la rueda de operaciones bursátiles en los 409 puntos básicos, mostrando un incremento marginal del 1,23% respecto a la jornada anterior.

A lo largo de la última semana, el índice se ha mantenido consolidado en una franja de estabilidad muy cercana a la barrera de las 400 unidades, un nivel de baja histórica para los últimos años de cotización. Esta cotización refleja la percepción de riesgo por parte de los tenedores de bonos soberanos nacionales, un indicador crítico para comprender el costo de financiamiento y la confianza macroeconómica que proyecta el país.

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A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

La jornada del indicador financiero inició con un valor de apertura de 404 puntos básicos, coincidiendo con el piso mínimo operado durante el día. Hacia el fin de la jornada, la cotización alcanzó su techo máximo de 409 puntos básicos.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante el transcurso de la última semana, el termómetro de riesgo soberano exhibió un comportamiento estable, manteniéndose oscilante en un rango estrecho en torno a los 400 puntos básicos. Tras haber cerrado el miércoles 15 de julio en 404 puntos básicos —un descenso de seis unidades respecto del martes—, la suba registrada este jueves modificó temporalmente el sendero descendente que entusiasmaba a los operadores de la plaza financiera local.

En la previa de la semana, el martes 14 de julio el índice de JP Morgan se había ubicado en los 410 puntos básicos, marcando un leve repunte desde los 405 puntos alcanzados el lunes 13 de julio. Las jornadas precedentes mostraron una firmeza similar en la cotización, con un cierre asentado en los 402,00 puntos básicos el pasado viernes 10 de julio, que hasta la fecha constituye uno de los pisos más marcados del mes en curso.

Este posicionamiento actual representa una consolidación notable frente al comportamiento de la deuda externa en meses anteriores. Por ejemplo, el jueves 9 de julio el índice marcó 404 puntos básicos, tras haber iniciado la primera semana del mes en los 408 puntos básicos el lunes 6 de julio, evidenciando un sendero de estabilización para la deuda de renta fija argentina.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero elaborado por el banco de inversión JP Morgan que mide la diferencia de rendimiento existente entre los bonos soberanos emitidos por un país emergente y los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son considerados teóricamente libres de riesgo de impago. Esta brecha de tasas, conocida como diferencial o spread, se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos básicos equivalen a un 1% de tasa de interés adicional que el país analizado debe pagar por encima del rendimiento norteamericano para captar financiamiento en el exterior.

De acuerdo con lo expresado por la firma especializada Rava Bursátil es tenido en cuenta tanto por los inversores como por las empresas y los estados que buscan financiamiento, operando como una variable determinante de la viabilidad de nuevos flujos de capital.

Para Argentina, la importancia de mantener bajo este índice radica en la capacidad de acceder a líneas de crédito externas a tasas sostenibles. Cuando el riesgo soberano se ubica en niveles elevados, se encarece no solo el crédito que pueda solicitar el Estado nacional para refinanciar sus obligaciones vigentes, sino también el financiamiento corporativo que las firmas privadas requieren para desarrollar proyectos de inversión a largo plazo en el mercado local.

LM