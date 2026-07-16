El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que en junio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, con un pago de intereses netos que ascendió a $328.049 millones.

“El resultado fiscal se encontró influido tanto por los menores ingresos asociados a la postergación del pago del Impuesto a las Ganancias para personas humanas como por la estacionalidad vinculada al pago de aguinaldos”, sostuvo Caputo.

A pesar de estos resultados, el primer semestre cerró con un superávit primario de 0,6% del PIB y un superávit financiero de 0,1% del PIB.

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“El orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico, que se alcanzó a través de una fuerte reducción en el gasto público y ha permitido una baja de impuestos nacionales acumulada desde 2024 equivalente a casi 3% del PIB”, señaló Caputo.

Los números de junio

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $14.160.856 millones (+22,3% i.a.). Los recursos tributarios crecieron 21,7% i.a. por el el traslado de los vencimientos del Impuesto a las Ganancias para personas humanas al mes de julio.

Por su parte, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $14.857.699 millones (+37,7% i.a.). En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $11.063.548 millones (+38,1% i.a.), donde se incluye el pago del medio aguinaldo. Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.610.094 millones (+20,2% i.a.).

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.544.255,3 millones (+48,6% i.a.). En particular las correspondientes a universidades registraron una incremento de 31,6% i.a..

Los subsidios económicos se ubicaron en $1.063.296 millones, compuesto fundamentalmente por $714.381 millones en energía y $348.916 millones en transporte, en tanto que el gasto de capital se ubicó en $224.453 millones, superando el nivel del mes previo.

Análisis de los números

De acuerdo con el análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los ingresos totales tuvieron una variación real interanual

negativa de 8,5%. "Esto obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 8,8% y los no tributarios bajaron un 2,9% real interanual. El gasto primario, por su parte, registró una suba real interanual del 3,1%".

De estos números, surge que el superávit primario de junio 2025 de $1.055.739 millones en pesos constantes de junio 2026, "se transformó en un déficit primario de $696.843 millones".

El gasto en intereses (excluyendo el pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) subió 2,7% en términos reales interanuales. "En efecto, el superávit financiero de $736.161 millones de junio de 2025 a valor actual se transformó en un déficit de $1.024.891 millones en junio de 2026", señaló el IARAF.

El Instituto observó que 7 de los 16 componentes del gasto tuvieron incrementos interanuales en términos reales. Los que más subieron fueron subsidios a la Energía (+125,4%), subsidios al Transporte (+53,8%) y Asignación Universal para la Protección Social (+13,1%).

En el total del gasto, Jubilaciones y pensiones representaron el 52,7%, presentó un aumento del 5,4% interanual. Los tres gastos que más cayeron fueron: Gasto de Capital a Provincias (-43,7%), Transferencias corrientes a Provincias (-63,9%) y Otras funciones (-100,0%).

El gasto salarial, que participa con el 12,4% del gasto primario total, tuvo una baja real interanual del 10,0%, "seguramente explicado tanto por una baja del salario real como de la planta de personal".

En el semestre, los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 5,0%. "Esto obedece a que los ingresos tributarios tuvieron un descenso en términos reales del 6,6% y los no tributarios subieron un 15,9% real interanual. Más ingresos no tributarios no lograron compensar la importante caída real interanual de los ingresos tributarios", indicó el IARAF.

Entre enero y junio de 2026, el gasto primario nacional tuvo una baja interanual real del 2,0%, con 4 gastos subiendo y 12 bajando. Los gastos que subieron fueron: subsidios a la energía (+69,9%), transferencias a universidades (+10,3%), asignación universal para protección social (+3,8%) y jubilaciones y pensiones no contributivas (+3,0%).

Por otro lado, los gastos que más cayeron fueron: otros programas sociales (-24,4%), transferencias corrientes a provincias (-37,4%) y subsidios a otras funciones (-90,9%),

LM