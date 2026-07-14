Metrogas pagará dividendos por primera vez en 25 años mientras avanza la venta de YPF

Metrogas, la principal distribuidora de gas natural del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aprobó el pago de dividendos a sus accionistas por primera vez en 25 años. La decisión fue adoptada por la Asamblea de Accionistas y se produce en un contexto clave para la empresa, ya que YPF avanza con la venta de su participación mayoritaria en la compañía.

Según informó la distribuidora, la medida representa un hito en su historia reciente y responde al fortalecimiento de su situación financiera luego de varios años de mejora en la eficiencia operativa, reducción del endeudamiento y crecimiento de la rentabilidad.

Metrogas vuelve a pagar dividendos tras 25 años

La empresa explicó que las utilidades correspondientes al ejercicio 2025 fueron reservadas para una futura distribución una vez consolidadas las condiciones financieras. Entre 2023 y 2025, Metrogas duplicó su ganancia bruta, cuadruplicó su capacidad para generar resultados operativos y redujo significativamente su deuda financiera y comercial, indicadores que respaldaron la decisión de reanudar el pago de dividendos.

El CEO de Metrogas, Sebastián Mazzucchelli, afirmó que el regreso a la distribución de ganancias constituye "una señal de la solidez que alcanzó la compañía y del compromiso de todas las personas que hicieron posible esta transformación".

En la misma línea, la directora de Administración y Finanzas, Andrea Svoboda, destacó que la actual posición económica de la empresa permite "generar valor para los accionistas", en un contexto de mayor estabilidad financiera.

La venta de Metrogas avanza mientras YPF busca desprenderse de su participación

El anuncio también se produce mientras YPF continúa con el proceso de venta de su participación en Metrogas. La petrolera estatal inició formalmente la operación a comienzos de febrero con el objetivo de desprenderse de cerca del 70% del capital de la distribuidora y obtener aproximadamente US$ 600 millones, recursos que serían destinados al desarrollo de proyectos en Vaca Muerta.

Actualmente, YPF controla el 100% de las acciones Clase A de Metrogas, equivalentes al 51% del capital social, además de una porción de las acciones Clase B que eleva su participación total a casi el 70% de la empresa.

El resto del paquete accionario está distribuido entre Integra Gas Distribution, con el 9%; el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, con el 8%; mientras que el porcentaje restante cotiza en el mercado bursátil local.

Con el retorno al pago de dividendos y un proceso de venta en marcha, Metrogas busca consolidar su recuperación financiera y fortalecer su atractivo para potenciales inversores, en una etapa marcada por la reconfiguración del sector energético argentino.