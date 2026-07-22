La inauguración oficial de La Rural viene marcada por 2 cambios inesperados y los posibles anuncios que haría Milei en su discurso

La Exposición Rural de Palermo tendrá este 2026 su inauguración oficial el próximo domingo 26 de julio, lo que significa un cambio importante porque, tradicionalmente, suele realizarse los sábados. La segunda modificación destacada ocurrirá en la pista central, porque se cambiará el orden clásico de los eventos y se realizará primero el desfile de maquinaria agrícola, delegaciones, carruajes y los grandes campeones y luego los discursos.

Expo 2026

Según informa La Nación, estas modificaciones responden a la agenda del presidente Javier Milei, que el próximo viernes viajará a Brasil para participar, al día siguiente, en San Pablo, de la convención del Partido Liberal (PL), donde se proclamará la candidatura a presidente de Flávio Bolsonaro.

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Por ese motivo, el mandatario libertario regresará a nuestro país el domingo, para participar de la tradicional ceremonia en La Rural, donde se especula que podría hacer un anuncio que beneficie al campo.

Según el medio antes citado, hay varias hipótesis sobre lo que podría decir el mandatario libertario, incluyendo la posible quita del 5% de derechos de exportación que aún debe abonar la carne vacuna de novillo; o un anuncio sobre los derechos de exportación en granos.

Granos

Las declaraciones de Diego Santilli en La Rural

El pasado 16 de julio, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, felicitó al sector agropecuario en el corte de cinta que dio comienzo a la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional que organiza la Sociedad Rural Argentina.

Diego Santilli

“Estoy aquí para primero felicitarlos y agradecerles por esta 138º exposición. Sé del esfuerzo que hace nuestro campo y nuestra agroindustria; son los que saben qué es competir, lo qué es la productividad”, remarcó el funcionario.

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Y agregó: “Desde el día uno, el presidente Javier Milei viene sacándole la pata de arriba a la cabeza a aquel que produce y trabaja todos los días. Este año vamos a terminar bajando dos puntos de derechos al trigo y la cebada”.

Para luego adelantar que el 2026 cerrará con “una presión fiscal sobre el PBI de 26,7%. Y cerrar declarando: “Estamos en el camino correcto y estamos convencidos de que, como dijo recién Nicolás Pino, la Argentina se ha puesto en marcha”.