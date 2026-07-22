Cabañas chaqueñas obtuvieron campeonatos y distinciones en la Rural de Palermo

La ganadería chaqueña consiguió importantes reconocimientos durante la 136.ª Exposición Rural de Palermo, una de las principales muestras agropecuarias del país. Cabañas de la provincia obtuvieron campeonatos y premios en distintas categorías, en una competencia que reúne a productores y ejemplares de diferentes regiones argentinas.

Entre los resultados destacados se encuentra el obtenido por la familia de Juan Cruz Kees, proveniente del noroeste chaqueño, que participó por primera vez de la exposición después de recorrer más de 1.200 kilómetros para llegar al predio de Palermo.

Su vaquillona “Cataleya” obtuvo el primer puesto en su categoría y posteriormente fue elegida Reservada Campeona. La distinción representa uno de los principales logros alcanzados por la familia en una muestra de alcance nacional y reconoce el trabajo realizado en materia de selección y mejoramiento genético.

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Dos campeonatos para Las Mercedes

La participación chaqueña también tuvo como protagonista a la Cabaña Las Mercedes, perteneciente al productor Mauro Bravo, que consiguió dos campeonatos durante las jornadas de evaluación.

Además, otras cabañas de la provincia fueron distinguidas en las diferentes categorías de la exposición. Los resultados permiten posicionar a los rodeos chaqueños dentro del circuito ganadero nacional y generar nuevas oportunidades de comercialización de animales y genética bovina.

La participación en Palermo funciona también como una vidriera para que los establecimientos presenten sus programas de reproducción, comparen sus ejemplares con los de otras regiones y establezcan vínculos con potenciales compradores.

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El reconocimiento del Gobierno provincial

El gobernador Leandro Zdero felicitó a las familias que participaron de la exposición y consideró que las distinciones reflejan la inversión sostenida por el sector.

“Estos reconocimientos son el resultado del esfuerzo, la dedicación y la inversión de familias que trabajan todos los días para hacer grande al campo chaqueño. Nos llenan de orgullo porque demuestran que nuestra provincia tiene un enorme potencial productivo y puede competir al más alto nivel del país”, expresó.

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Por su parte, el ministro de la Producción, Oscar Dudik, señaló que los resultados obtenidos están relacionados con la incorporación de tecnología y el trabajo de mejora genética desarrollado por los establecimientos.

“Los resultados obtenidos reflejan el compromiso de los productores con la innovación, la inversión y la mejora continua, pilares fundamentales para seguir impulsando el crecimiento de la ganadería chaqueña y su proyección en los mercados nacionales e internacionales”, sostuvo el funcionario.