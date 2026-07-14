Este jueves regresa la Expo Rural, el evento anual que reúne lo más destacado del campo argentino en el predio de La Rural. Durante las vacaciones de invierno, los visitantes podrán disfrutar de distintas exhibiciones con animales, maquinarias, espectáculos, gastronomía y actividades para los más pequeños.

La 138° edición de la exposición contará con más de 400 stands comerciales y más de 4.500 animales en exhibición, mientras que también convocará a productores y empresas del rubro agropecuario. Este año, la programación combinará el contenido técnico y de negocios con distintas actividades y experiencias inmersivas.

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Expo Rural 2026: Cronograma y precio de entradas

La Exposición de Agricultura y Ganadería se llevará a cabo en La Rural, ubicada en Palermo, desde este jueves 16 de junio hasta el domingo 26 del mismo mes. El horario de ingreso será a las 9:00 de la mañana y estará abierta al público hasta las 20:00. Los expositores presentes están vinculados con rubros como el agro, la nutrición animal, la genética, entre otros.

La Exposición de Agricultura y Ganadería se llevará a cabo en La Rural, ubicada en Palermo, desde este jueves 16 de junio hasta el domingo 26 del mismo mes.

Las entradas son válidas para un único día de ingreso y tienen un costo de $16.500 por persona. Sin embargo, también pueden comprar una promoción familiar, que equivale a $49.500 y permite obtener 4 tickets al precio de 3. Por otro lado, el precio del mismo en boletería presencial es de $20.000.

Cómo obtener tu entrada para la Expo Rural 2026

Para poder obtener entradas para la Expo Rural 2026 de manera online, los asistentes deberán seguir una serie de pasos:

1. Acceder a la plataforma de venta de entradas La Rural Ticket.

2. Ingresar al sitio con tu usuario y contraseña.

3. Seleccionar el evento "Exposición Rural 2026".

4. Indicar el tipo de entrada y la cantidad deseada.

5. Presionar el botón "Comprar" y elegir el medio de pago.

6. Las entradas serán enviadas directamente a la dirección de correo electrónico registrada o en la sección "Mis entradas" dentro del perfil de cada usuario en La Rural Tickets.

Las entradas son válidas para un único día de ingreso y tienen un costo de $16.500 por persona.

Beneficios vigentes para ahorrar en las entradas del evento

Además de los costos mencionados, los asistentes pueden acceder a distintos beneficios. Por ejemplo, los jubilados pueden acceder al predio los lunes y martes sin cargo, mientras que de miércoles a domingo deben abonar la entrada a $8.500 en las boleterías de La Rural. Por otro lado, los menores de 8 años y las personas con discapacidad también pueden ingresar gratis al evento.

La confianza del campo mejoró pero no se refleja en la intención de invertir

Asimismo, los estudiantes de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y del Instituto Superior de Enseñanza, Estudios y Extensión Agropecuaria (ISEA) también pueden entrar al mismo sin costo. No obstante, el beneficio solo rige de 9:00 a 12:00 y lo podrán utilizar al presentar el certificado de alumno regular.

JSM