La actividad económica cayó 0,5% en mayo, según el INDEC

La actividad económica en mayo cayó 0,5% mensual y subió 0,2% en la comparación interanual (i.a.). En tanto, el componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,2%, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los salarios le ganaron a la inflación en mayo, según el INDEC

Se trata del cuarto número negativo en 2026, luego de las caídas de enero (-0,9%), febrero (-2,7%) y abril (-1,5%). Hasta el momento marzo fue el único mes en el que la actividad terminó con una variación positiva, al crecer 3,5%. En el acumulado de los cinco meses del año, la actividad económica presenta un alza del 1,7% respecto al acumulado de igual período del año anterior.

Actividad económica: el análisis rubro por rubro

En relación con mayo de 2025, ocho de los quince sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en mayo. Se destacaron Explotación de minas y canteras (15,7% i.a.) y Electricidad, gas y agua (8,0% i.a.).

La actividad de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (4,6% i.a.) fue, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por Explotación de minas y canteras (15,7% i.a.). La suma de estos sectores aportó 1,2 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual del EMAE

Por su parte, siete sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-29,3% i.a.). Este sector junto con Industria manufacturera (-5,6% i.a.) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-4,3% i.a.) le restaron 1,4 p.p. a la variación interanual del EMAE.

Las repercusiones

En su cuenta de X, el ministro de Economía Luis Caputo comentó lo siguiente respecto al dato de actividad en mayo: "El indicador tendencia-ciclo, que permite evaluar la dinámica subyacente de la actividad, creció 0,2% mensual y acumuló 26 meses consecutivos de expansión, el ciclo más largo desde 2011". Y agregó: "El EMAE registró una variación negativa de 0,5% mensual en la serie desestacionalizada y una suba de 0,2% en la comparación con mayo de 2025".

Por el lado del CEPEC comentaron: "El dato confirma que el modelo económico continúa mostrando una recuperación muy heterogénea. Para el Gobierno, este escenario representa un desafío: consolidar la baja de la inflación sin profundizar el deterioro de actividades clave como la industria y el comercio, que concentran una parte importante del empleo y del consumo en Argentina. La evolución de estos sectores será determinante para evaluar si la recuperación logra extenderse al conjunto de la economía o continúa dependiendo de pocos motores de crecimiento".

FN