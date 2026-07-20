Un informe de la UBA alerta por una recuperación económica concentrada en pocos sectores

La economía argentina mantiene su recuperación, pero el crecimiento continúa mostrando una fuerte asimetría entre sectores y regiones. Así lo advierte el Informe de Coyuntura Macroeconómica N° 15 del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que señala que la expansión se concentra principalmente en actividades extractivas y financieras, con un impacto limitado sobre el empleo y los ingresos laborales.

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Durante el primer trimestre del año, el PBI creció 0,7% sin estacionalidad y acumuló siete subas consecutivas. En comparación con el peor momento de la crisis, registrado en el segundo trimestre de 2024, la recuperación acumulada alcanza el 8,9%. Sin embargo, medido por habitante, el producto todavía se encuentra 8,9% por debajo del máximo histórico de 2011.

El informe destaca que el crecimiento no se distribuye de manera homogénea entre las distintas actividades. La minería, la intermediación financiera y el agro son los sectores más dinámicos: actualmente producen entre 17% y 41% más que el promedio de 2022.

La contracara está en la industria, la construcción y el comercio. Estos tres sectores concentran el 38% del valor agregado bruto de la economía y el 44% del empleo privado registrado, pero todavía se encuentran entre 4% y 13% por debajo de sus niveles de 2022. Además, en el último año volvieron a registrar caídas de entre 2% y 3%.

La diferencia entre el peso económico y laboral de los sectores que lideran la recuperación y los que permanecen rezagados es uno de los principales puntos de preocupación planteados por el IIEP. La minería, el agro y la intermediación financiera representaron en 2025 el 16% del valor agregado bruto y apenas el 9% del empleo privado registrado.

A su vez, las actividades más dinámicas no están generando un aumento significativo de las contrataciones. En términos interanuales, el empleo en la explotación de minas y canteras cayó 6% y el de la intermediación financiera se redujo 4%, mientras que el empleo en el agro aumentó apenas 1%.

Como consecuencia, el empleo total continúa en descenso. Según el informe, hay 328.000 asalariados menos que en agosto de 2023, cuando comenzó la caída, lo que representa una disminución del 3%. El 77% de esa pérdida corresponde al sector privado, que acumula una reducción del 4%.

El consumo crece, pero cae la inversión

El crecimiento de la economía también presenta cambios en su composición. En el primer trimestre, el consumo privado aumentó 0,8% respecto del trimestre anterior y acumula una mejora del 15,6% desde su mínimo.

En cambio, la inversión cayó 1,7%, el consumo público retrocedió 2,4% y las exportaciones disminuyeron 3,1%. Las importaciones, por su parte, se redujeron 2,5%, una caída que en términos absolutos fue mayor al aumento del PBI. Por eso, la demanda global —que incluye consumo, inversión y exportaciones— se contrajo 0,6%.

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El informe también señala que el consumo privado pasó de representar el 56% de la demanda agregada en el promedio de 2004-2024 al 60% en la actualidad. En relación con el PBI, su participación aumentó del 65% al 69%.

La contracara fue la inversión. Su participación en la demanda agregada cayó del 15% al 13%, mientras que en el PBI pasó del 17% al 15%. Según el IIEP, en esta evolución impacta la reducción de la obra pública.

Una recuperación con altibajos

La evolución de la actividad durante 2026 también muestra un comportamiento irregular. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una caída de 2,7% en febrero, seguida de una recuperación de 3,1% en marzo. En abril, sin embargo, volvió a retroceder 1,5% y se ubicó por debajo del cierre de 2025.

El informe destaca que el nivel de actividad de diciembre del año pasado era superior al promedio anual, lo que dejó un arrastre estadístico de 2,3% para 2026. Sin embargo, si la economía se mantuviera durante el resto del año en los niveles registrados en abril, el crecimiento promedio sería de apenas 1,4%.

Las expectativas de los analistas son más optimistas: el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta un crecimiento de 3% para el año, mientras que el Fondo Monetario Internacional estima una expansión de 3,5%.

La desigualdad también se refleja en las regiones

La recuperación tampoco se distribuye de manera homogénea en el territorio. El análisis del IIEP, que combina la evolución sectorial del EMAE con la distribución del empleo privado por provincia y actividad, muestra que apenas 12 de las 24 provincias analizadas registran actualmente un nivel de actividad superior al de junio de 2022, considerado el máximo previo a la crisis.

En esas jurisdicciones reside apenas el 29% de la población. El 71% restante vive en regiones que todavía no recuperaron completamente sus niveles de actividad previos, con el conurbano bonaerense como el área más afectada.

La concentración geográfica de las actividades que lideran la expansión explica parte de esta brecha. La minería y el agro, dos de los sectores más dinámicos, tienen una fuerte presencia en regiones alejadas de los principales centros urbanos.

Para el IIEP, la evolución dispar de los sectores podría estar reflejando una reconfiguración de la estructura productiva argentina, con un mayor peso de las actividades extractivas y una menor participación industrial. El informe plantea que este cambio podría consolidarse como una transformación estructural.

FN/MSS