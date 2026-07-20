Actividad económica, inflación y petróleo: las tres variables que hoy preocupan a los mercados

El analista financiero, Nicolás Borra, en comunicación con Canal E, analizó que la evolución de la actividad económica, la licitación del Tesoro, la inflación y el conflicto en Medio Oriente concentran la atención de los inversores.

Al describir la jornada bursátil, Nicolás Borra señaló que el mercado local se movía con escasas oscilaciones. "Tenemos una rueda bastante plana en lo que sería el mercado local, está cayendo un 0,5% del índice merval", planteó.

Cómo fue el desempeño en Wall Street

Mientras tanto, destacó un mejor desempeño de Wall Street: "En la parte internacional tenemos al S&P subiendo casi un punto, mientras que el Nasdaq un punto y medio".

Según Borra, la principal preocupación del mercado argentino pasa por la evolución de la economía real. "El mercado tiene el ojo puesto en lo local, en los datos de actividad económica", resaltó.

La actividad global y los indicadores de crecimiento

Aunque reconoció que los indicadores muestran crecimiento, aclaró que existe una diferencia entre los sectores que impulsan la economía y aquellos donde se concentra el empleo: "Es cierto que la actividad global está subiendo, está empujada por tres o cuatro sectores donde la mayoría de los votantes se encuentran en los sectores que no están empujando".

En el plano internacional, el entrevistado explicó que la atención continúa puesta sobre la energía y la geopolítica. "En lo internacional lo importante estaría en qué pasa con el crudo y el conflicto con Medio Oriente", expresó.

Al mismo tiempo, resaltó una noticia positiva proveniente de Estados Unidos: "El dato de inflación que tuvo Estados Unidos fue bastante más profundo de lo que esperaba el mercado". No obstante, advirtió: "Obviamente una escalada en el crudo nos puede traer problemas nuevamente".