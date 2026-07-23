La actividad metalúrgica volvió a caer: cedió 4,6% en junio interanual y acumula medio año de caídas

La actividad metalúrgica registró en junio una caída interanual del 4,6% y una baja del 0,3% frente a mayo de este año, según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). Esta baja intermensual continúa empujando el acumulado anual a números rojos, ya que el sector sumó en lo que va del 2026 una contracción del 5,7%.

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Pero el dato que más preocupa no es sólo la caída de la actividad. El informe muestra que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 40,8%, registrando una baja de 5,1 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año previo. “Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial”, destacaron en el informe de ADIMRA.

El retroceso atraviesa prácticamente a casi todo el entramado metalúrgico, salvo por el caso de “Maquinaria Agrícola” que fue el único que arrojó un saldo positivo del 3,6%.

El resto del mapa sectorial siguió directamente en rojo al comparar con el sexto mes del 2025:

- Fundición se desplomó 9,4%,

- Bienes de Capital cayó 5,9%,

- Equipamiento Médico cedió 4,8%,

- Equipo y Aparatos Eléctrico recortó 3,1%

- Otros Productos de Metal cayó 9,0%.

- Autopartes mermó 2,8%.

- Carrocería y Remolques se desplomó 6,7%, marcó una tendencia decreciente nuevamente, luego del incremento de meses anteriores.

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Fábricas con menos producción, menos demanda y más capacidad ociosa

El informe de ADIMRA mencionó que “el análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico”, destacándose todas tuvieron un registro negativo por segundo mes seguido: Consumo Final (-9,8%), Construcción (-7,1), Automotriz (-6,3%), Petróleo y Gas (-6,1%), Minera (-5,9%), Energía Eléctrica (-4,5%), Alimentos y bebidas (-4,1%), y Agrícola (-2,4%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la nueva variación mensual refleja que la recuperación de la actividad continúa en un terreno de clara incertidumbre, evidenciado en el uso de la capacidad instalada que continúa en niveles reducidos para el sector”.

En esa línea, sostuvo que “la baja demanda en los diferentes segmentos de actividad está afectando negativamente al sector metalúrgico, generando dificultades para muchas empresas. Debido a este escenario, resulta imprescindible promover herramientas que apuntalen la inversión y la producción para poder sostener el empleo a lo largo de toda la cadena industrial”.

Las perspectivas para el próximo trimestre marcaron que 6 de cada 10 empresas no esperan cambios en su producción. En un contexto de baja actividad y un mercado interno que se achica, las expectativas continúan reflejando un escenario de estancamiento y cautela, detallaron en el relevamiento de ADIMRA.

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El golpe se siente en todo el país y Buenos Aires lidera las caídas

La contracción también tiene un fuerte correlato territorial. Todas las provincias relevadas mostraron que la caída de la actividad se extendió con distinta intensidad

Buenos Aires fue el distrito con peor desempeño, con una baja de 5,6%, y volvió a ser el principal aporte negativo al promedio general del sector, con bajas generalizadas en fundición, forja de metal y bienes de capital

También se registraron retrocesos importantes en:

- Santa Fe (-1,2%): fue la provincia con la baja más acotada entre las analizadas, sostenida por una recuperación parcial en maquinaria agrícola que compensó caídas en otros rubros.

- Entre Ríos (-3,8%): profundizó su contracción, principalmente por la caída en bienes de capital

- Mendoza (-2,4%) registró la baja más moderada entre las provincias analizadas.

Por último, en el informe de ADIMRA se vuelve a poner el foco sobre una tensión cada vez más visible con respecto al mercado laboral: el nivel de empleo que aportan las empresas del sector, registra una caída interanual de -2,3% y -0,2% con respecto al mes anterior.

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