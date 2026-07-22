El dato que revela cómo cambió la industria de eventos con la desaceleración inflacionaria

El director ejecutivo de Robot Show Córdoba, Mauro Muñoz, analizó el presente de la industria de los espectáculos para eventos sociales. Sostuvo que la desaceleración de la inflación permitió recuperar previsibilidad en un negocio que históricamente estuvo condicionado por la volatilidad de los costos.

Según explicó, las variaciones de precios ya no obligan a realizar ajustes permanentes, como ocurría en los períodos de alta inflación. El empresario remarcó que hoy es posible planificar con mayor margen de tiempo.

Cómo impacta la baja de la inflación en el rubro de eventos

Muñoz explicó que en la industria de las fiestas y los eventos ya no se siente tanto la inflación mensual. "El tema de las fiestas y los eventos no se siente tanto la inflación mensual, sino que se va graduando el precio cada cuatro meses, cada tres meses o cada seis meses."

El empresario recordó que durante los períodos de mayor inestabilidad económica las actualizaciones eran mucho más frecuentes. "En la época de la hiper teníamos que hacer retoques todos los meses, pero ahora ha cambiado bastante eso y se puede planificar mejor."

Córdoba muestra señales de recuperación en la industria de los eventos

Al referirse a la actividad, Muñoz aseguró que Córdoba atraviesa un escenario más favorable que el registrado en años anteriores. Destacó el crecimiento de la demanda tanto en celebraciones privadas como en eventos empresariales.

"Por suerte acá en Córdoba somos pioneros, tenemos muy buenos clientes y se está viendo un panorama mucho mejor que en los otros años."

Además, vinculó la evolución del sector con la mejora en el ánimo de los consumidores. "La gente, cuando está bien, le gusta hacer más eventos."

La confianza del cliente, la principal estrategia comercial

Consultado sobre cómo captar nuevos clientes, el director ejecutivo de Robot Show Córdoba remarcó que el crecimiento de la empresa se apoya principalmente en la reputación construida durante años de trabajo. "La estrategia nuestra mucho está en el boca en boca."

Agregó que la clave para sostener el negocio es cumplir con los compromisos asumidos. "La estrategia que más sirve es quedar bien con el cliente y cumplir con lo pactado."

Los sectores vinculados a la demanda de eventos

Por último, Muñoz explicó que la actividad mantiene una estrecha relación con otros sectores vinculados al entretenimiento y al turismo. Entre ellos mencionó salones de fiestas, hoteles, bares, restaurantes, eventos empresariales y celebraciones organizadas por municipios. Según indicó, estos rubros concentran gran parte de la demanda de los servicios de Robot Show Córdoba.