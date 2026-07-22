Anteproyecto de Sturzenegger: las entidades del campo y la industria frigorífica defienden al IPCVA y alertan por su continuidad

Las principales entidades de la producción ganadera y la industria frigorífica rechazaron el anteproyecto del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que propone modificar el sistema de financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

A través de un comunicado conjunto, las organizaciones que integran el Consejo de Representantes del instituto advirtieron que reemplazar los aportes obligatorios por un esquema voluntario podría llevar directamente a su desaparición.

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“Las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA”, señalaron las entidades, que ratificaron su respaldo al organismo y defendieron su rol como herramienta estratégica para la cadena bovina.

El documento fue firmado por la Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y las principales cámaras de la industria frigorífica, entre ellas el Consorcio ABC, CADIF, CICCRA, FIFRA y UNICA.

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El cuestionamiento surgió luego de la difusión de un anteproyecto elaborado por el Ministerio de Desregulación que busca modificar el actual mecanismo de financiamiento del IPCVA.

El instituto se sostiene con aportes privados realizados por productores ganaderos y frigoríficos de todo el país. Según la legislación vigente, los productores abonan una contribución equivalente al 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena, mientras que la industria aporta el 0,03%.

Las entidades aseguraron que mantener el carácter obligatorio de esos pagos es indispensable para garantizar la continuidad de las actividades de promoción, investigación y apertura de mercados.

El sector remarcó que se trata de un esquema similar al utilizado por otros países productores de carne, como Australia, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay. En algunos de esos casos, además, los fondos privados se complementan con recursos estatales.

El IPCVA fue creado mediante la Ley 25.507 por iniciativa de la propia cadena de ganados y carnes. Desde entonces, se ocupa de realizar estudios técnicos, generar información sectorial y promocionar la carne vacuna argentina en el mercado interno y en el exterior.

Las entidades afirmaron que el organismo cumplió un papel central en la consolidación de acuerdos comerciales, la apertura de destinos internacionales y el posicionamiento de la marca Carne Argentina como un producto premium.

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También señalaron que entre el 3% y el 5% del presupuesto anual del instituto se destina al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, para sostener acciones vinculadas con las relaciones sanitarias con los países compradores.

“Degradar la credibilidad y la capacidad operativa del IPCVA implicaría retroceder en logros construidos con años de trabajo conjunto, inversión privada y esfuerzo sostenido de todo el sector”, advirtieron.

Una representación federal y privada

El comunicado destacó la representación federal del instituto, cuyo consejo reúne a organizaciones de productores, cooperativas, sociedades rurales y empresas frigoríficas de distintos tamaños y regiones.

La Sociedad Rural Argentina cuenta con 117 entidades adheridas en todo el país, mientras que Confederaciones Rurales Argentinas reúne a más de 300 sociedades rurales. Coninagro representa a más de 350 cooperativas agropecuarias y Federación Agraria agrupa principalmente a pequeños y medianos productores.

Por el lado industrial, el Consorcio ABC reúne a frigoríficos que explican más del 80% de las exportaciones de carne vacuna. También participan cámaras vinculadas con plantas orientadas al mercado interno, la exportación y las economías regionales.

Entre el 27 de abril y el 1 de mayo de este año se realizó la primera Semana de la Carne en EEUU. Se está preparando una segunda edición.

El Estado nacional integra el Consejo de Representantes a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, mientras que cámaras de consignatarios, asociaciones de criadores, organismos de investigación y otras entidades conforman el Consejo Asesor.

Las organizaciones destacaron además que la presidencia y la vicepresidencia del IPCVA fueron ejercidas en forma rotativa y consensuada por representantes de distintos sectores, lo que, según afirmaron, refuerza su carácter “federal, plural y democrático”.

El temor por la pérdida de mercados

Uno de los principales argumentos de la cadena es que un eventual debilitamiento del IPCVA afectaría la capacidad argentina para competir en el mercado internacional.

Las campañas de promoción, la participación en ferias, la generación de información técnica y la construcción de relaciones con compradores forman parte de las funciones financiadas por los aportes del sector.

Las entidades sostuvieron que la Argentina ya destina a su instituto de promoción un presupuesto inferior al de otros países con cadenas cárnicas menos desarrolladas.

Por ese motivo, consideraron que reducir o volver optativo el financiamiento no implicaría simplemente un cambio administrativo, sino una amenaza directa a la continuidad de la institución.

“Ratificamos y sostenemos plenamente la existencia, labor e institucionalidad del IPCVA como un pilar clave para el presente y el futuro de la producción y comercialización de la carne vacuna argentina”, concluyeron.

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