Argentina organiza la semana de la carne argentina en Estados Unidos

Argentina organizará en septiembre la segunda edición de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, en medio del boom exportador. La iniciativa que busca consolidar la presencia del producto nacional en uno de los mercados de mayor valor para las exportaciones.

El evento reunirá a importadores, distribuidores, chefs, empresarios gastronómicos, supermercadistas y referentes del sector cárnico con el objetivo de promocionar la calidad, el sabor y los estándares de producción de la carne argentina. Durante la semana se llevarán a cabo degustaciones, exhibiciones culinarias, encuentros comerciales y actividades de promoción en restaurantes y puntos de venta seleccionados.

La iniciativa es impulsada por organismos públicos y entidades del sector exportador, que buscan fortalecer la marca “Carne Argentina” y generar nuevas oportunidades de negocios en Estados Unidos. El país norteamericano representa un destino estratégico para las exportaciones debido al creciente interés por los cortes premium y por los alimentos de alta calidad.

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Entre las actividades previstas se destacan demostraciones gastronómicas a cargo de chefs especializados, rondas de negocios entre empresas argentinas y compradores estadounidenses, además de acciones de difusión destinadas a dar a conocer las características de la producción ganadera nacional, basada en elevados estándares sanitarios y de trazabilidad.

La primera edición del evento dejó un balance positivo al incrementar la visibilidad de la carne argentina y favorecer el contacto entre exportadores e importadores. En esta nueva convocatoria se espera ampliar la participación de empresas y reforzar el posicionamiento del producto en un mercado altamente competitivo.

Desde el sector exportador señalaron que este tipo de iniciativas son clave para abrir nuevos canales comerciales, consolidar relaciones con clientes internacionales y continuar impulsando el crecimiento de las ventas externas de carne vacuna, uno de los productos emblemáticos de la agroindustria argentina.

Si lo deseas, puedo adaptarla con las fechas, ciudades y restaurantes participantes de esta segunda edición, utilizando la información oficial más reciente.