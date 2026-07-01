Pagarán 1000 dólares a quienes compren autos eléctricos para no contaminar.

El gobierno de Nueva Delhi pagará mil dólares a los ciudadanos que compren autos eléctricos con el objetivo de frenar la contaminación y acelerar la transición hacia una movilidad más sustentable.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para disminuir las emisiones generadas por el transporte, uno de los principales responsables de la mala calidad del aire en la capital india. Nueva Delhi es considerada una de las ciudades con mayor contaminación atmosférica del mundo, especialmente durante los meses de invierno, cuando las condiciones climáticas agravan la concentración de partículas nocivas.

El incentivo busca reducir el costo de acceso a los vehículos eléctricos y fomentar que más conductores opten por esta tecnología en lugar de los automóviles impulsados por combustibles fósiles. Las autoridades esperan que la medida contribuya a incrementar las ventas de este tipo de unidades y a acelerar la renovación del parque automotor.

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Además del subsidio para la compra de autos eléctricos, el plan contempla el fortalecimiento de la infraestructura de carga, la expansión de estaciones para recargar baterías y otros beneficios destinados a impulsar la adopción de medios de transporte con bajas emisiones.

Especialistas en movilidad sostenible destacan que los incentivos económicos suelen ser una herramienta eficaz para promover el cambio hacia tecnologías más limpias, aunque señalan que su éxito depende también del desarrollo de una red de carga accesible, de la oferta de modelos disponibles y de políticas públicas que garanticen la continuidad de este tipo de programas.

Con esta iniciativa, el gobierno de Nueva Delhi busca avanzar en su compromiso de mejorar la calidad del aire, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover un sistema de transporte más eficiente y respetuoso con el medio ambiente, en una ciudad donde la contaminación representa uno de los principales desafíos para la salud pública.