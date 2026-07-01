Las crisis de las parrillas porteñas: la caída en la venta llega al 50%.

Las parrillas y bodegones de la ciudad de Buenos Aires atraviesan por una situación complicada debido a la crisis económica y el desplome del consumo.

En ese contexto, ya no pueden seguir trasladando los aumentos de los insumos y las tarifas a los precios finales con una rentabilidad que se encuentra en mínimos. Desde el sector, agregan que en casos más severos la caída de la venta llega al 50%.

Para amortiguar esta realidad, los dueños de los locales se ven obligados a implementar descuentos y promociones con menús y precio de remate.

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Los empresarios aseguran que la facturación semanal bajó entre un 30 y 40 por ciento. Antes de la crisis tenían entre 480 cubiertos semanales y hoy están en 240.

De cara al mundial de fútbol, algunos restaurantes ofrecen varias opciones, por ejemplo consumiendo 150 mil pesos los clientes se llevan la camiseta de la Selección de regalo y en algunos casos cuentan con un menú económico de 15 mil pesos.

En este contexto, muchos redujeron los días de atención al público, un bodegón que abría de martes a domingos todo el día ahora atiende los miércoles y domingos por la noche.

También llegó a la reducción de personal, con empresarios que resignados argumentan que deben seguir ajustando de todos lados un poco más.