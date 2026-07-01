Alertan por el consumo de drogas sintéticas a nivel mundial.

La ONU, Naciones Unidas, dio a conocer un informe con alta preocupación por lo que ocurre por el consumo de drogas a nivel mundial y también dentro de la Argentina.

Se habla de un crecimiento importante del consumo de drogas sintéticas que son más potentes que están tanto en Argentina como en el mundo, el uso mundial de estas drogas creció un 34% en una década, según dicen, y advierten por la expansión de mezclas adulteradas que incrementan los riesgos.

los consumidores no saben que toman, pero tampoco el personal sanitario que los atiende, alertan desde Naciones Unidas y por lo tanto este informe previene también a los médicos es que hay que tener mucha precaución en el momento de atender a posibles adictos que hayan consumido este tipo de drogas por la manera de su tratamiento.