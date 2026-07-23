Argentina exportará servicios para centrales nucleares de Rumania y busca consolidarse en el mercado internacional

Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) firmó un Memorándum de Entendimiento (MoU) con Nucleoreléctrica, la empresa que opera las centrales nucleares de Rumania, para prestar servicios de ingeniería y asistencia técnica en los proyectos de extensión de vida de sus reactores CANDU. El acuerdo representa un nuevo paso en la estrategia de internacionalización de la empresa estatal y busca posicionar a la Argentina como proveedor de servicios especializados para la industria nuclear.

El entendimiento prevé la prestación de servicios técnicos especializados para la central de Cernavoda, que utiliza la misma tecnología CANDU que la Central Nuclear Embalse, en la provincia de Córdoba. Esa coincidencia tecnológica convierte a la experiencia argentina en un activo de interés para otros países que operan este tipo de reactores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La experiencia de Embalse

La firma del acuerdo se apoya en la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, uno de los proyectos de mayor complejidad realizados por el sector nuclear argentino. Finalizada en 2019, la obra permitió extender por otros 30 años la vida útil de la central y fue ejecutada mayoritariamente con recursos, ingeniería y personal especializados del país, un antecedente poco frecuente a nivel internacional.

Las capacidades desarrolladas durante ese proceso continúan utilizándose en otros proyectos estratégicos, como las tareas de modernización y extensión de vida de Atucha I, donde también se aplican conocimientos de planificación, ingeniería y gestión adquiridos durante la intervención en Embalse.

El acuerdo con Rumania se suma a otros antecedentes de inserción internacional de Nucleoeléctrica. En los últimos años, la empresa participó en la venta de componentes para reactores CANDU junto con Candu Energy Inc., brindó asistencia técnica a la central nuclear de Qinshan, en China, para trabajos de retubado de reactores, y capacitó a profesionales del sector nuclear de Corea del Sur a partir de la experiencia acumulada en la modernización de Embalse.

Desde la empresa señalaron que el memorándum forma parte de una estrategia orientada a consolidar una unidad de negocios de exportación de servicios nucleares, con foco en ingeniería, asistencia técnica y soluciones tecnológicas desarrolladas en la Argentina para centrales que utilizan tecnología similar.

El plan nuclear de Milei: fuga de cerebros, vaciamiento de la Comisión de Energía Atómica y privatización del sector

La iniciativa también se inscribe en un contexto de creciente demanda mundial de energía y de renovado interés por la energía nuclear como fuente de generación eléctrica de base, capaz de producir electricidad de manera continua y con bajas emisiones de carbono. Ese escenario impulsó a varios países a extender la vida útil de sus centrales existentes y a retomar proyectos vinculados con esta tecnología.

Con la experiencia acumulada en la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse, además de proyectos de alta complejidad reconocidos internacionalmente, Nucleoeléctrica Argentina busca ampliar su participación en el mercado global de servicios especializados y posicionar al país como exportador de conocimiento, ingeniería y capacidades técnicas para la industria nuclear internacional.

RG