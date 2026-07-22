“No es solo Vaca Muerta y litio”: Schwarz destacó el crecimiento de nuevas inversiones productivas

El economista, Gerardo Alonso Schwarz, evaluó en Canal E el crecimiento de las inversiones en sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería, el agro y la forestoindustria, y explicó cómo estos motores pueden generar nuevos proveedores, impulsar la industrialización y ampliar las exportaciones argentinas.

Gerardo Alonso Schwarz destacó que el fenómeno no se limita a Vaca Muerta y al litio, sino que también alcanza a otras actividades productivas. "Lo que nos motivó a hacer este estudio es que la mayor parte de las noticias hablan del auge de Vaca Muerta, del auge de la minería, puntualmente con litio principalmente, pero también hay un proceso de inversión importante en todo el país, en algunos sectores claves", planteó.

¿Se percibe un crecimiento del agro en relación a los hidrocarburos y la minería?

Asimismo, explicó que el proceso también alcanza a los agronegocios y a regiones alejadas de los principales polos de hidrocarburos y minería: "Ahí vamos a ver todo lo que son agronegocios, principalmente en la zona central y pampeana, y después en las regiones tal vez un poco más lejos de los recursos de hidrocarburos o minería, como pueden llegar a ser las provincias del nordeste argentino".

Uno de los principales interrogantes es si el auge de estos sectores puede beneficiar al resto de la economía. Schwarz planteó la necesidad de conectar las actividades tradicionales con los nuevos motores exportadores. "Es posible, la pregunta que motiva esto entonces es, ¿es posible vincular los sectores más tradicionales de la economía argentina con estos que son actualmente los motores?", resaltó.

Cómo sería posible que impacten positivamente las inversiones

En su análisis, identificó dos vías principales para ampliar el impacto de las inversiones: "Más allá del enfoque teórico, para decirlo de forma más sencilla, aguas arriba y aguas abajo".

Sobre la primera vía, el entrevistado explicó: "O sea, todo lo que tiene que ver con la formación y el desarrollo de proveedores para estas industrias más dinámicas que está teniendo la economía argentina".

En ese grupo incluyó distintos sectores productivos y de servicios: "Ahí hablamos de metalmecánica, hablamos de productos químicos, hablamos de servicios informáticos, mucho de servicios para estas industrias, transporte, logística, etcétera".