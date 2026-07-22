Federico Glustein advirtió sobre la suba del petróleo: “Si no hay un alto al fuego, vamos a tener un barril futuro en un valor de 100 o más”

El economista, Federico Glustein, conversó con Canal E y se refirió a que el precio del petróleo Brent volvió a acercarse a los USD 100 por barril en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, mientras en Argentina persiste la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos familiares.

Sobre la cotización del crudo, Glustein advirtió: “En un conflicto como el que estamos viviendo en Medio Oriente en el cual la paz y la tranquilidad es muy inestable”. Según explicó, el barril había llegado a ubicarse cerca de los USD 69 y buscaba un nuevo sendero descendente, pero la escalada bélica modificó las perspectivas.

En cuánto se encuentra la cotización del petróleo actualmente

“Lo que estamos viendo es que en el día de hoy subió un 3,2%, ya está en 94 dólares el barril”, señaló. Y agregó: “Hasta que no tenga una solución durable/estable este conflicto, probablemente tengamos esta inestabilidad tanto en el precio del petróleo como en el de gas”.

Para Glustein, el escenario podría repercutir sobre los precios internacionales: “Eso va a terminar repercutiendo en los próximos meses en lo que es la inflación no sólo de Estados Unidos, sino también en la inflación global”.

Una nueva suba del petróleo podría impactar negativamente en la inflación global

En ese sentido, alertó: “Si no hay un nuevo alto al fuego, una nueva negociación, vamos a tener un barril futuro de septiembre en un valor de 100 o más arriba y eso va a terminar impactando en los precios locales e internacionales”.

En el plano doméstico, el entrevistado se refirió a la evolución del ingreso disponible de las familias. “El ingreso disponible cayó 3% en mayo respecto a abril, 3,3 interanuales”, afirmó. Además, sostuvo que, “el ingreso en el 2026 es más bajo que el ingreso en el 2025” y remarcó que el deterioro afecta especialmente a los empleados públicos.

También cuestionó los datos sobre los trabajadores no registrados y señaló que, “no hay un registro formal acerca de lo que los no registrados terminan cobrando”. Por eso, consideró que, “la información que uno tiene que ver es la de los registrados”, ya que “los registrados volvieron a perder contra la inflación”.