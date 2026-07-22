Por qué las exportaciones de lácteos podrían llegar a los 2.000 millones de dólares este año

La producción láctea argentina se recuperó tras los meses estivales, aunque todavía no alcanza su pico estacional, que se espera para dentro de un par de meses. Así lo explicó Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pymes Lácteas, quien repasó el estado actual del sector y las perspectivas de cara a la primavera.

Según detalló, este año se espera una mayor disponibilidad de leche gracias a las buenas reservas realizadas y al crecimiento de los rodeos, impulsado por el buen precio que tuvo el producto durante el año pasado. Sin embargo, remarcó que la estabilidad de precios de los últimos meses empieza a preocupar a los productores en materia de rentabilidad.

El mercado interno, abastecido pero deprimido

Villano sostuvo que, por el momento, el mercado interno está correctamente abastecido y que el programa de exportaciones mantiene su ritmo habitual. "El mercado está abastecido y la exportación también está con su programa normal", afirmó.

El dirigente remarcó que la debilidad del consumo interno condiciona el desempeño del sector. "El mercado interno está bastante deprimido", explicó, al señalar que la falta de poder adquisitivo empuja a los consumidores hacia productos con menor valor agregado.

Las exportaciones podrían llegar a los 2.000 millones de dólares

Consultado por la evolución de las ventas al exterior, Villano detalló que las exportaciones lácteas pasaron de unos 1.200 o 1.300 millones de dólares en 2022 y 2023 a casi 1.700 millones el año pasado. Para 2026, proyectó que podrían acercarse a los 2.000 millones de dólares, siempre que no se registren imprevistos climáticos o de precios.

Según explicó, ese volumen representaría más del 30% de una producción total estimada en 12.000 millones de litros, con la posibilidad de acercarse al 35%. "La verdad que el mercado interno está bastante deprimido, se está consumiendo lo que no tiene demasiado valor agregado", insistió, al remarcar que el crecimiento del sector depende en gran medida de sostener el ritmo exportador.

El rol de las pymes y el trabajo asociativo

El presidente de la Asociación de Pymes Lácteas explicó que la exportación se concentra principalmente en leche en polvo, suero en polvo y bloques de quesos duros, como el gouda. En ese esquema, las pymes lácteas representan entre el 12% y el 15% del total exportado, a través de la plataforma Pymel.

Villano destacó que muchas de estas empresas trabajan de manera asociativa, uniendo cargamentos entre tres o cuatro compañías para completar contenedores destinados a un mismo cliente. "Eso es una cosa que la estamos explotando en este momento y que nos está dando muy buen resultado", sostuvo. Remarcó, además, que el 80% de la producción de las pymes del sector se destina al mercado interno, lo que refuerza la necesidad de que el consumo local se reactive.

Nuevos mercados y el trabajo de SENASA

Sobre la apertura de nuevos destinos de exportación, Villano señaló que SENASA viene realizando un trabajo positivo para reducir trabas burocráticas. Detalló que, de las empresas del sector, 30 ya exportan de manera regular y otras 25 se encuentran en proceso de habilitación a través del sistema pre-Comex.

El dirigente remarcó que Argentina cuenta con 90 mercados habilitados para la exportación de lácteos, aunque persisten restricciones arancelarias en algunos destinos. Entre los mercados que el sector aspira a incorporar mencionó a México y Corea, y valoró el trabajo conjunto entre el sector privado y la Cancillería para avanzar en esa dirección.